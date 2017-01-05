Panasonic 4K Blu-ray oynatıcı kadrosunun yeni üyelerini CES 2017’de duyurdu. Daha önce piyasaya sürülen UB900 ve UB700 modellerinin yanına DMP-UB400, DMP-UB310 ve DMP-UB300 adını taşıyan modeller eklendi.

UB400 ve UB310’da Wi-Fi desteği bulunuyor. Bu sayede söz konusu Blu-ray oynatıcılar üzerinden Netflix ve Amazon Prime Video üzerindeki 4K içeriklere erişilebilecek. Bu iki model bazı yüksek çözünürlüklü ses formatlarını da destekliyor.

4K Direct Chroma ölçekleme teknolojisi sayesinde 2K çözünürlüklü içeriklerin kalitesi 4K’ya yükseltilebilecek. Ortam ışığına uyum sağlayabilen yeni 4K Blu-ray oynatıcılar, odadaki ışık parlaksa ekrandaki renklerin de parlaklığını artıracak.

Panasonic’in CES 2017 kadrosunun dikkat çeken bir diğer üyesi de EZ1002 adını taşıyan 65 inç OLED TV’si oldu. Dünyanın HDR’a hazır ilk OLED TV’si olarak anılan EZ1002, Panasonic’in geliştirdiği Studio Color HCX2 işlemci sayesinde canlı renkler sunuyor. Önümüzdeki haziranda Avrupa’da satışa sunulacak televizyonun fiyatı konusunda şimdilik bilgi verilmiş değil.

Panasonic 4K Blu-ray oynatıcılarının fiyatını açıklamadı

Panasonic yeni 4K Blu-ray oynatıcılarının fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi konusunda şimdilik bilgi vermedi.