Oppo Find 9, merakla beklenen akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Cihaza dair sızıntılar geçtiğimiz yılın sonlarından bu yana etrafta dolaşıyor. Find serisinin en son modeli olan Find 7, 2014’ün mart ayında tanıtılmıştı. Günümüzde akıllı telefonların neredeyse her yıl yenilendiği göz önüne alınınca aranın iyice açılmış olduğu rahatlıkla görülüyor. Bu da Find 9’a olan merakı iyiden iyiye artırıyor.

Oppo’nun emekliye ayırdığı düşünülen Find serisinin yeni modeline dair haberlere bir yenisi daha eklendi. İnternete sızan taslaklar, Find 9’un nasıl görüneceği konusunda fikir edinmeyi mümkün kılıyor. Taslaklara bakıldığında akıllı telefonun son derece ince bir ekran çerçevesine sahip olacağı görülüyor. Bu da, Find 9’un ön yüzeyinin neredeyse tamamının ekranla kaplı olacağı anlamına geliyor.

Oppo akıllı telefon tasarımı konusunda çeşitli deneyimler gerçekleştirmekten çekinmiyor. Şirketin hâli hazırda neredeyse çerçevesiz ekrana sahip başka bir model üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu telefonun Oppo F1 adıyla resmiyet kazanması bekleniyor. Dolayısıyla Oppo Find 9’da ortaya sıra dışı bir tasarımın çıkma ihtimaline karşı pek şaşırmamak gerekiyor.

Yine de, sızan taslaklara karşı temkinli bir tavır takınmakta fayda var. Bugüne kadar ortaya Find 9’a ait olduğu söylenen pek çok taslak çıkmıştı. Dolayısıyla sızan taslaklardaki cihazın Find 9 olmaması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Oppo Find 9 2017’nin ilk yarısında satışa sunulabilir

Oppo’nun yeni akıllı telefonunun 2017’nin ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor. Cihazın biri Qualcomm Snapdragon 835 ve diğeri Snapdragon 653 işlemcili iki farklı versiyonunun olduğu söyleniyor.