Modern masaüstü web tarayıcıları pek çok şey yapabilse de, bu durum temel konseptlerinin bir rutinin içine sıkıştığı gerçeğini değiştirmiyor. Tarayıcıların önemli bir kısmının tasarımında insanların web’de gezinirken meşgul oldukları diğer şeyler dikkate alınmıyor. Opera, bu çukurdan kurtulmak adına sıra dışı bir yaklaşımı uygulamaya alıyor. Opera Neon adını taşıyan “konsept” tarayıcı, kullanıcılara tarayıcı üzerinden pek çok şey yapma imkanını vadediyor.

Daha görsel ve düzenli bir görüntüye sahip olan Neon’da sekmeler ve kısayollar balon şeklinde ekranın kenarındaki kontrol çubuğuna taşınıyor. Ancak asıl eğlence, kullanıcılar aynı anda birden fazla sekmenin yerini değiştirmeye kalktığında başlıyor. Neon, bir web tarayıcısından ziyade akıllı bir masaüstü olduğunu bu yolla gösteriyor.

Neon’da iki sayfayı yan yana çalıştırmak çok zor değil. Kullanıcılar açık sekmelerden birini ekranın üst kısmına doğru sürüklediğinde ortaya bölünmüş bir görünüm çıkıyor. Neon ile Opera, tarayıcının aynı zamanda bir medya oynatıcısı olduğunun da farkına vardığını gösteriyor. Kullanıcılar arka planda müzik dinleyebiliyor veya videoyu web sitelerini değiştirirken de izleyebilmek adına öne çıkarabiliyor. Bunlar orijinal konseptler olmasa da, bir tarayıcıda hepsine aynı anda pek rastlanmıyor.

Opera Neon, aktif kullanıcıların takdir edebilecekleri iki özellik daha barındırıyor. Akıllı sekme sistemi sayesinde sık kullanılan sekmeler ön plana çıkarken, kullanıcılara web sayfalarından hızlı biçimde ekran görüntüsü alma imkanı da sunuluyor.

Opera Neon Mac ve Windows için yayınlandı

Opera Neon, Mac ve Windows kullanıcıları için yayınlandı. Bir deney aracı niteliği taşıyan Neon’dan şu an için ana Opera internet tarayıcısının özelliklerini beklememekte fayda var.