Opera, popüler veri koruma uygulamasının 50 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Opera Max Android uygulaması bundan birkaç ay önce sadece 10 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Dolayısıyla 50 milyon barajının aşılması, şirket adına etkileyici bir hamle niteliği taşıyor.

Opera Max, 50 milyon kullanıcıya ulaşmasını ve 2017’nin gelişini yeni bir özellikle kutluyor. VIP modu adını taşıyan bu özellik sayesinde kullanıcılar, veri koruma ve gizlilik araçlarından herhangi bir kısıtlamaya takılmaksızın faydalanabiliyor.

Pek çok Opera Max kullanıcısı, daha öncesinde servisin veri koruma ve gizlilik seçeneklerinin kısıtlı olmasından dert yanmıştı. Ancak yeni VIP modu ile birlikte kullanıcılar herhangi bir kısıtlamaya veya probleme maruz kalmadan veri koruma ve gizlilik araçlarından faydalanabilecek.

Opera Max Android uygulaması VIP modunda reklam gösteriyor

Ancak bu VIP modu kullanıcılara karşılıksız olarak sunulmuyor. Opera Max kullanıcılarının herhangi bir ödeme yapması gerekmiyor. Ancak VIP modu aktive edildiğinde şarj ekranında reklam gösteriliyor. Kilit ekranında reklam gösterimi, kullanıcılar için pek de büyük bir sorun teşkil edecek gibi görünmüyor.