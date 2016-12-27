OLED iPhone 8, 2017’nin merakla beklenen ürünleri arasında yer alıyor. Apple‘dan henüz bu konuda somut bir işaret gelmiş değil. Ancak Cupertino merkezli şirketin bu planını gerçekleştirmesinde Canon Tokki Corp. adını taşıyan şirketin performansı önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

Söz konusu şirket, OLED ekranların üretiminde kullanılan araçları üretiyor. OLED ekran tedarikçilerinin Apple’ın da rotayı OLED ekranlara kırmasıyla birlikte üretim kapasitesini artırması bekleniyor. Ancak kapasiteyi artırmak için de daha fazla üretim aracının üretilmesi gerekiyor.

Genelde üretim problemleri Sharp Display, LG Display veya Samsung Display gibi OLED ekran üreticilerinin yaşadığı sıkıntılardan kaynaklanıyor. Buralarda yaşanan tıkanmalar, telefon üretim süreçlerinde ciddi blokajlara neden olabiliyor. Üretim sıkıntısının bir önceki aşamaya kaymasının büyük bir duraksamaya neden olmayacağı düşünülüyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Canon Tokki’nin “geciken iş” yükü giderek artıyor. Şirketin ekran üretim araçlarının üretimi konusunda sıkıntı yaşadığı söyleniyor. Canon Tokki’nin web sitesinde şirketin iki tesiste üretim yaptığı bilgisi yer alsa da, Bloomberg sadece bir tesisin aktif olarak işlediğini belirtiyor.

OLED iPhone 8 üretimi Canon Tokki’nin yaşadığı sıkıntılara takılmayabilir

Apple’ın OLED ekran tedariği için farklı şirketlerle birlikte çalışacağı söyleniyor. Ancak bu şirketler arasında Sharp ve Japan Display öne çıkıyor. Japan Display’in son zamanlarda üretim kapasitesini artırmak adına çeşitli adımlar attığı biliniyor. Dolayısıyla Canon Tokki’nin yaşadığı problemlerin Japan Display’i ve bir sonraki aşamada Apple’ı etkileyebileceği düşünülse de, böyle bir durumda Apple’ın rotasını başka üreticilere çevirerek bu durumun etkisini minimuma indirebileceğini unutmamak gerekiyor.