Apple‘ın bu yıl ilk iPhone’un çıkışının 10. yılını kutlamak adına standart modellerinin yanı sıra “ultra üst sınıf” bir iPhone’u daha piyasaya sürmesi bekleniyor. 4.7 ve 5.5 inç ekranlı iPhone 7s modellerine eşlik edeceği söylenen telefonda 5.8 inç OLED ekran bulunması öngörülüyor. OLED iPhone ile birlikte uçtan uca ekran ve bir takım başka yeniliklerin de sunulacağı iddia ediliyor.

OLED iPhone çeşitli kaynaklarda iPhone 8 olarak anılsa da, Apple’ın 10. yılı vurgulamak adına telefona “iPhone X” ismini verebileceği söyleniyor. Bu noktada X’in Roma rakamlarında 10 anlamına geldiğini hatırlatmakta fayda var. Bu özel iPhone’un ABD’deki fiyat etiketinde yazan rakamın ise 1000 doların üzerine çıkabileceği söyleniyor.

Apple’ın standartları çerçevesinde bakıldığında 1000 doların üzerinde bir rakama çok da şaşırmamak gerekiyor. ABD’de en 256 GB kapasiteli bir iPhone 7 Plus’ı sözleşmesiz almak için 969 dolar ödeniyor. Bu telefonu satın almak için Türkiye’de hâli hazırda 5449 TL’yi cepten çıkarmak gerekiyor. Bu meblağ, mevcut kurla 1476 dolara tekabül ediyor. Dolayısıyla 10. yıla özel iPhone’un Türkiye’deki satış fiyatının 2000 dolara yakın bir seviyede olması da şaşırtıcı olmayacaktır.

OLED iPhone ile ilgili işaretler somutlaşıyor

OLED iPhone ile ilgili işaretler de biraz daha somut hâle gelmiş gibi görünüyor. Söz konusu telefonun Apple’a maliyetinin mevcut LCD ekranlı modellerin maliyetinden 2 kat daha fazla olacağı söyleniyor. Ayrıca hâli hazırda Apple’ın OLED ekran üretimi konusundaki katı taleplerini sadece Samsung’un karşıladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Apple’ın 10. yıla özel olarak hazırladığı iPhone’da sadece ana ekran tuşunu değil, tüm fiziksel tuşları kaldıracağı da konuşuluyor. Şirketin ana ekran tuşunu ekrana entegre etmenin yanı sıra ses kontrol ve güç butonlarının yerine dokunmaya duyarlı dolgular yerleştireceği söyleniyor. Telefonun cam arka panelini de metal çerçevenin tamamlayabileceği belirtiliyor.

OLED iPhone ile ilgili en ilgi çekici iddia ise Apple ve Lumentum arasındaki işbirliği. Apple’ın Lumentum’un 3D algılama teknolojisini telefona yerleştireceği ve cihaza daha iyi bir kamera, gelişmiş artırılmış gerçeklik özellikleri ve Touch ID’yi destekleyecek bir yüz tanıma sistemi kazandırabileceği söyleniyor. Ancak henüz bütün bunların dedikodudan fazlası olmadığını unutmamak gerekiyor.