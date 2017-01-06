Qualcomm için CES 2017’nin en önemli olayı, Snapdragon 835 mobil yonga setine dair yeni detayları açıklamasıydı. Seleflerine kıyasla daha küçük ancak aynı zamanda daha verimli ve güçlü olan Snapdragon 835, özellikle görsel alanda kayda değer performans iyileştirmeleri vadediyor. ODG R-8 ve R-9 adını taşıyan akıllı gözlükleriyle Snapdragon 835’in görsel alanda sunduğu yeni imkanlardan faydalanıyor.

ODG’nin yeni gözlükleri, HTC Vive ve PlayStation VR gibi sanal gerçeklik deneyimleri vadediyor. Ancak Snapdragon 835 sayesinde bu deneyimleri herhangi bir bilgisayara bağlı olmak zorunda kalmadan sunabiliyor.

R-8 ve R-9, Microsoft HoloLens’in yaptığı gibi, artırılmış veya karışık gerçeklik deneyimleri de yaşatabiliyor. ODG’nin kurucusu ve CEO’su Ralph Osterhout, teknolojinin gelecekti uygulamaları konusunda oldukça heyecanlı görünüyor. Osterhout, şirket olarak filmleri sinema netliğinde gösterecek, kullanıcılarını sarmalayıcı ve interaktif üç boyutlu deneyimlerin ortasına bırakacak, yenilik ve üretkenlikte yeni dünyaları ortaya çıkaracak gözlüklerin yayılmasında öncülük edeceklerini belirtti. R-8 ve R-9’un bir cihazdan fazlası olduklarını söyleyen Osterhout, gözlüklerin insanların bilgiyi keşif ve etkileşim yöntemlerini değiştireceğini sözlerine ekledi.

ODG R-8 ve R-9 farklı kullanım amaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş cihazlar niteliği taşıyor. 40 derecelik bir görüş açısı bulunan R-8, HD çözünürlük sunuyor. Son kullanıcıya yönelik bir ürün niteliğini taşıyan R-8’in özellikle teknoloji meraklılarının ilgisini çekebileceği belirtiliyor.

50 derecelik görüş açısına sahip R-9 ise 1080p çözünürlük sunuyor. Gelişmiş görsel ataletsiz odometri özellikli bir hareket takip sistemi bulunan gözlük, Project Horizon ile de uyumlu olarak çalışabiliyor. R-9, özellikleri itibarıyla daha çok endüstriyel kullanıma yönelik bir ürün olarak tanımlanıyor.

ODG R-8 1000 dolar civarında bir fiyat karşılığında satılacak

R-9 yılın ikinci çeyreğinden itibaren ilgilenen şirketlere ulaştırılacak. Böylelikle içerik geliştirme süreci de başlamış olacak. R-9 için 1799 dolar ödemek gerekecek. R-8 ise yılın ikinci yarısında 1000 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak.