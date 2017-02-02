Oculus ZeniMax tarafından aleyhine açılan dava sonucunda 500 milyon dolar ödemeye mahkum edildi. Polygon’da yer alan habere göre, jüri söz konusu cezaya Oculus yöneticilerinin Rift sanal gerçeklik başlığının geliştirme sürecinde ZeniMax ile imzalanan gizlilik anlaşmasını ihlâl ettiği gerekçesiyle hükmetti. Ancak mahkeme ZeniMax’in “ticari sırların kötüye kullanımı” suçlamasını reddetti.

Polygon’un haberine göre, ödenecek 500 milyon doların 200 milyon doları gizlilik anlaşmasının ihlâlinden kaynaklanıyor. 50 milyon dolar telif hakkı ihlâli için yazılırken, Oculus ve kurucusu Palmer Luckey’in yalan bildirimi tazminatın üzerine 100 milyon dolar daha ekledi. Eski Oculus CEO’su Brendan Iribe’ın yalan bildiriminin faturası ise 150 milyon dolar oldu. Belirlenen rakam, ZeniMax tarafından talep edilen 4 milyar doların fazlasıyla altında kalsa da, Oculus kararda aleyhine isnat edilen suçlar nedeniyle itiraza hazırlanıyor.

2014’te açılan davada Oculus’un Rift’i geliştirirken ZeniMax’e ait kodu uygunsuz biçimde kullandığı iddia edilmişti. ZeniMax’in çatı şirketi id Software’in kurucusu John Carmack, hâli hazırda Oculus’ta CTO olarak görev yapıyor. Luckey, Rift prototipini hazırlarken o dönemde id Software’de olan Carmack ile haberleşmiş ve Rift’i ilk destekçilerine bir id oyun olan Doom 3 eşliğinde ulaştırmıştı.

Ancak dava dosyasında Carmack’ın desteğinin bundan fazla olduğu iddia edilmişti. Carmack’ın ZeniMax’te çalışırken geliştirdiği yazılımıla Rift’in çalışmasının sağlandığı belirtilirken, Oculus’un lisans anlaşması çabalarını görmezden geldiği öne sürülmüştü. ZeniMax, Oculus’u kurucularının imzaladığı gizlilik anlaşmasını ihlâlle suçlarken, ZeniMax oyunlarını ve kodunu kullanarak telif hakkı ihlâli gerçekleştirdiğini de iddia etmişti. Oculus’un ZeniMax ürünlerini kendi ürünleri gibi göstererek kamuoyunu yanılttığı da ZeniMax’in suçlamaları arasında yer alıyordu.

Oculus, ilk günden bu yana davanın başarısından faydalanma çabası olduğunu savunmuştu. Şirket, Facebook tarafından satın alınmasından bir süre sonra dava açılmasının da bu durumu desteklediğini öne sürmüştü. Davanın merkezinde yer alan sorulardan birisi de Luckey’nin teknin yetkinliğiyle ilgiliydi. ZeniMax, Luckey’nin ZeniMax kodu olmadan Rift’i çalıştıramayacağını iddia etmişti. Şirket, Luckey tarafından geliştirilen basit prototipin Carmack tarafından çalışır hâle getirildiğini öne sürmüştü. Oculus ise Palmer Luckey’nin “genç dahi” olarak anıldığını hatırlatmış ve kendisinin muhteşem bir teknik yeteneğe sahip olduğunu savunmuştu.

Oculus ZeniMax davasındaki kararı “kısıtlı zafer” olarak tanımlıyor

Oculus ZeniMax davasında çıkan karar için “kısıtlı zafer” tanımlamasını kullandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada davanın merkezinde ticari hırsızlık iddiasının yer aldığı ve bu iddianın mahkeme tarafından kabul edilmediği belirtildi. Oculus, alınan bazı kararların ise hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

ZeniMax cephesi ise karardan memnun görünüyor. Yapılan açıklamada, mahkemenin kararının fikri mülkiyetin önemini yansıttığı belirtildi. ZeniMax, Oculus ile işinin bitmediğinin işaretini de verdi. Şirket, teknolojisinin izinsiz kullanımını önlemek için çabasının süreceğini açıkladı.