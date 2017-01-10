Nokia yapay zeka asistanı geliştirme eğilimine kayıtsız kalamayan şirketler arasına katılmış gibi görünüyor. Finli şirket, “Viki” adının ticari hakları için başvuruda bulundu. Viki’nin Nokia’nın web ve akıllı telefonlarda kullanıcılara yazılı ve sesli olarak yardım edecek bir asistan olduğu belirtiliyor.

Başvuru ticari marka hakkı için yapıldığından Viki’nin yetenekleri konusunda daha detaylı fikir edinmek mümkün olmuyor. Ancak “Nokia yapay zeka asistanı ile ne yapacak?” sorusu da pek çok kişinin aklına geliyor.

Finli üretici, tahmin edilebileceği üzere, şu aşamada fazla detay vermiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada “Nokia zaman zaman ticari marka kaydı gerçekleştirir.” ifadesi kullanılırken, bu markanın Nokia’nın ürün ve servislerinde kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bilgi verilmedi. Şirketlerin bazen önlem amacıyla ticari marka kaydı gerçekleştirebildiklerini de unutmamak gerekiyor. Pek çok şirket, isim şemalarının başka şirketlerle karışmaması adına kullanmayacakları isimlerin haklarını da alabiliyor.

Nokia yapay zeka asistanı Nokia markalı telefonlarda bulunmayabilir

Nokia’nın yapay zekâ asistanı Viki’nin Nokia markalı akıllı telefonlarda bulunacağı konusunda ise kesin bir şey söylemek mümkün değil. Nokia markasını taşıyan akıllı telefonlar HMD Global tarafından üretiliyor. Ancak şirket, telefonların gelişim sürecini Nokia ile birlikte yürütmüyor. Dolayısıyla Viki’nin başka üreticilerin akıllı telefonlarında boy göstermesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor.