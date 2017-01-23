Nokia tablet pazarında çeşitli denemeler yapsa da, tıpkı akıllı telefon pazarında olduğu gibi, bir ivme yakalayamamıştı. Piyasaya çıkan Nokia markalı son tablet, 2014’ün sonlarında tanıtılan Android işletim sistemli N1 olmuştu. Nokia markalı cihaz üretme lisansını elinde bulunduran FIH Mobile, şansını tablet pazarında da deneyecek gibi görünüyor.

Bu denemenin yapılacağı söylenen cihaza dair özellikler ise şimdiden merak uyandırıyor. Nokia markasının tablet pazarına dönüşünün 18.4 inç ekranlı bir modelle gerçekleştirileceği iddia ediliyor. Söz konusu cihaza ait olduğu söylenen özellikler, GFXBench veri tabanında boy gösteriyor.

GFXBench veri tabanındaki cihaz bilgilerinde Nokia adı geçmiyor. Ancak işletim sisteminin “Android 7.0 FIH Edition” olarak belirtilmesi, söz konusu tabletin Nokia markası taşıması ihtimalini artırıyor.

Nokia tablet Qualcomm Snapdragon 835 işlemciyle gelebilir

18.4 inç ekrana sahip olacağı söylenen tablet için “mini TV” yakıştırmasını yapmak pek yanlış olmayacaktır. Söz konusu ekranın 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip olacağı söyleniyor. GFXBench’teki bilgilere göre, tablette Qualcomm Snapdragon 835 işlemci bulunacak. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Ancak kullanıcılar bu alanın sadece 52 GB’lik kısmından faydalanabilecek. Tabletin önünde ve arkasındaki 12 megapiksel çözünürlüklü kameralar ise 4K video kaydı yapabilecek. Arka kamerada otomatik odaklama ve LED flaş gibi özelliklerin de bulunacağı söyleniyor. Cihaza dair bilgilerin şimdilik sınırlı olduğunu belirtmek gerekiyor.