Nokia markalı akıllı telefonların üretim lisansını elinde bulunduran HMD Global, Nokia 6 adını taşıyan yeni Android telefonunu kısa süre önce Çin’de piyasaya sürmüştü. Efsanevi markanın önünde geçmişin görkemli günlerine dönmek için uzun bir yol bulunuyor. Nokia Qualcomm Snapdragon 835 işlemcili bir amiral gemisi telefonla bu dönüşü hızlandırmayı amaçlıyor.

Çin pazarı için hazırlanan Nokia 6’yı yıl boyunca yeni akıllı telefonların takip etmesi bekleniyor. Bu telefonlardan birinin de önümüzdeki ay MWC 2017’de tanıtılması öngörülüyor. Söz konusu cihazın amiral gemisi etiketi taşıması ve Snapdragon 835 işlemci barındıracağı söyleniyor.

Bu konudaki iddiaları destekleyecek bir işaret de Çin’den geldi. Nokia’nın Çin ofisi, telefonda bulunması beklenen bazı özellikler hakkında bilgi verdi. Weibo üzerinden yapılan açıklamada, Qualcomm Snapdragon 835 işlemcili telefon için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Nokia Qualcomm Snapdragon 835 işlemcili telefonuna Nokia 8 adını verebilir

Nokia’nın önümüzdeki ay tanıtacağı amiral gemisi telefonuna Nokia 8 adını verebileceği belirtiliyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığını görmek içinse önümüzdeki ayı beklemek gerekiyor.