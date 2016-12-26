Nokia D1C kod adını taşıyan telefonuyla akıllı telefon pazarına dönmeye hazırlanıyor. Finli şirket, 2014’te Cihazlar ve Servisler birimini Microsoft’a satarak akıllı telefon pazarındaki yolculuğuna mola vermişti. Taraflar arasındaki anlaşma gereği Nokia, uzun bir süre boyunca akıllı telefon pazarında boy gösterememişti.

Söz konusu cihaza dair çeşitli dedikodu ve sızıntılar, uzun süredir internette dolaşıyor. İnternete düşen yeni bilgiler de Nokia’nın dönüş telefonuna dair daha somut fikirler edinmeyi sağlıyor.

Akıllı telefonun iki farklı versiyonla raflardaki yerini alması bekleniyor. Bu versiyonlardan birinin orta segmentte konumlanacağı, diğerinin ise üst sınıf bir cihaz olacağı söyleniyor. Her iki modelin de kutularından Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkması öngörülüyor.

İnternete sızan son fotoğrafın telefonun orta segmentte konumlanan versiyonuna ait olduğu belirtiliyor. Cihazı elinde tutan kişinin elinde eldiven olması, fotoğrafın fabrikada çekildiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu versiyonda Snapdragon 600 serisi işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunması bekleniyor.

Fotoğraflara ek olarak, telefonun her iki versiyonuna ait çizimler de internete sızdı. Orta segment versiyonda 5 inç, üst sınıf versiyonda ise 5.5 inç ekran bulunması bekleniyor. Her iki modelde de 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü bir ekranın bulunacağı söyleniyor. İki model arasındaki tek fark ise 5.5 inç ekranlı versiyonun ön yüzündeki parmak izi tarayıcısı olacak gibi görünüyor.

Nokia D1C CES 2017’de tanıtılabilir

Nokia D1C’nin önümüzdeki yılın ilk günlerinde başlayacak CES 2017’de görücüye çıkması öngörülüyor.