Nokia Android işletim sistemli akıllı telefonlarını önümüzdeki yıl içinde gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Bunun için meraklı bekleyiş sürerken, internete sızan fotoğraflar ve özellik listeleri sayesinde cihazlar hakkında fikir edinmek mümkün oluyor. Sızan yeni bilgiler sayesinde “P” ve “C1C” kod adlı cihazlar daha yakından görülebiliyor.

Nokia’nın müstakbel Android telefonlarına dair sızıntılarda dikkat çeken ilk nokta tasarım dilindeki farklılık oluyor. Şirketin piyasaya sürdüğü son Windows Phone cihazları köşeli tasarımlara sahipti. Yeni telefonlarda ise köşelerin yuvarlatılmış olması göze çarpıyor. Nokia markası, her iki telefonun da hem ön hem de arka yüzlerinde görülüyor.

Nokia P sızıntılarına bakıldığında arka panelin üst orta kısmına yerleştirilen standart boyutlardaki kamera ve bunun biraz üzerine yerleştirilen LED flaş görülüyor. LED flaşın arka paneldeki şeritlerden birinin üzerine yerleştirilmiş olması dikkat çekiyor. Söz konusu şeritlerin metal üzerinden anten erişimi için tercih edildiği düşünülüyor. Sızan fotoğraflarda Nokia P’de parmak izi tarayıcısı bulunduğuna dair bir işarete rastlanmıyor.

Nokia P’de bulunacağı iddia edilen özelliklere bakıldığında parmak izi tarayıcısının eksikliği, biraz şaşırtıcı oluyor. MyDrivers’ta yer alan habere göre, akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve 6 GB RAM bulunacak. Akıllı telefonun arkasında ise 23 megapiksel çözünürlüklü Carl Zeiss kamera yer alacak. Nihai tasarım ve özellikler konusunda bir şey söylemek için şimdilik erken olduğunu belirtmekte fayda var.

Sızan bileşenler itibarıyla Nokia P’nin üst segmentte konumlanması oldukça muhtemel görünüyor. Ancak Nokia Android macerasına başlarken uygun fiyatlı bir cihaz arayanları da unutmayacak. D1C’nin de orta segmentte konumlanması bekleniyor. Qualcomm Snapdragon 430 işlemci, Adreno 505 grafik işlemcisi, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera akıllı telefonun bileşenleri arasında sayılıyor.

Nokia Android telefonlarını MWC 2017’de tanıtabilir

Nokia’nın söz konusu telefonları önümüzdeki şubat ayının sonlarında Barselona’da başlayacak 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması oldukça muhtemel görünüyor.