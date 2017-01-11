Nokia geçtiğimiz ay içinde akıllı telefon pazarına bu yıl geri döneceğini açık etmişti. Nokia markası altında akıllı telefonlar üretmek için kurulan bir Finlandiyalı şirket olan HMD Global, ilk Nokia Android telefonunu geçtiğimiz hafta sonu göstermişti. Nokia 6 adıyla anılan bu yeni cihaz önümüzdeki aylarda sadece Çin’de çıkacak.

Halbuki, HMD Global bu yıl içinde daha fazla Nokia markalı akıllı telefon çıkarmayı planlıyor. Şirket, 26 Şubat tarihinde yeni duyurular yapacağının da işaretini veriyor.

Nokia Mobile, bir Facebook paylaşımıyla 26 Şubat tarihinde daha fazla duyurunun yapılacağını işaret etti. Söz konusu tarih, Barselona’da Mobil Dünya Kongresi’nin başlamasının bir gün öncesine denk geliyor. Bu açıdan HMD Global için yeni ürün duyuruları adına isabetli bir tarih gibi görünüyor.

Gelecek ayın 26’sında tam olarak ne veya neler göreceğimizi bilmiyoruz, ancak bir orta segment cihaz olan Nokia 6 akıllı telefonun, HMD Global’den Nokia’nın klasik tasarımını Android ile uyumlu hâle getirip sunmasını bekleyenler için çekici olmadığını kabul etmek gerekiyor. Kullanıcılar çok daha çekici Nokia Android telefonları bekliyor.

Gelecek ayın sonunda düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’ni, Teknoblog olarak bir aksilik olmazsa yerinden izleyeceğiz. Hem Nokia’nın hem de diğer üreticilerin yeni telefonlarıyla ilgili ilk izlenimleri size en hızlı şekilde aktarmaya çalışacağız.