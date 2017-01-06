Nokia markası mobil pazara yeniden dönüş yapıyor. HMD’nin markanın kullanım haklarını Microsoft’tan satın alması sayesinde, bir efsanenin küllerinden yeniden doğması ihtimali yeniden belirdi. Bundan birkaç yıl önce herkesin hayali olan, ancak Nokia yönetiminin farklı düşünceler ve beklentilerle aksi yönde hareket edip Windows Phone’a dümen kırdığı Nokia Android telefonlar nihayet gerçeğe dönüşebilir.

Aslında Nokia, Windows Phone yüklü Lumia telefonlarının çıktığı sırada Android denemesinde bulunmuştu. Android’in kıyılmış, içinden Google deneyiminin ayıklanmış bir versiyonuyla çalışan, Google Play Store’dan olmasa da, başka uygulama mağazalarından uygulama veya oyun yüklemeye izin veren Nokia X serisi Android cihazları çıkarmıştı. Ancak o proje de fazla uzun ömürlü olmadı.

Ne var ki, durum bu sefer farklı görünüyor. 2016 bitmeden hemen önce HMD’nin yeni yıl içinde dört farklı Nokia Android telefonu çıkaracağına dair haberler çıkmıştı. Görünüşe göre bu sayı söylenenden biraz daha yüksek olacak. Malezyalı bir dağıtıcı olan Avaxx’tan sızan bir doküman, 2017’de 4 yerine 6 veya 7 akıllı telefon çıkabileceğini işaret ediyor.

Malezyalı dağıtıcının sızan belgesinde dile getirilen daha fazla cihazın bir kısmı düşük, bir kısmı orta, bir kısmı da yüksek fiyat segmentinde bulunacak. Bu iyi haber, böylelikle Nokia markasının her keseye uygun farklı seçeneklerinin bulunacağını, bir ya da iki segmente odaklanmakla yetinmeyeceğini gösteriyor.

Nokia’nın Google ile, düzenli bir Android deneyimi sunmak için yakın şekilde çalıştığına inanılıyor. Şimdiye kadar genellikle Nokia D1C olarak anılan bir Nokia Android telefonuna ait söylenti ve sızıntılara rastladık. Ayrıca Nokia D1 ve Nokia E1 modellerine ait sızıntılar da görülmüştü. Nokia markalı ilk Android telefonların çıkışı yaklaştıkça, daha fazla sızıntı göreceğimiz kesin gibi görünüyor.