Nokia zamanında her yıl çok sayıda telefonu piyasaya çıkarmasıyla kendisine ün yapmıştı. Bu geleneği, markanın yeni lisans sahibi HMD Global da sürdürecek gibi görünüyor. Kısa süre önce Nokia 6’yı görücüye çıkaran şirket, önümüzdeki ayın sonunda Barselona’da gerçekleştirilecek 2017 Mobil Dünya Kongresi’ne de önemli bir silahla gelebilir. Nokia 8 Supreme adını taşıyan yeni telefonun MWC 2017’de görücüye çıkacağı söyleniyor.

Nokia 6, efsane markanın etkileyici bir geri dönüş yapmasını bekleyenlerde hayal kırıklığına yol açmıştı. Giriş seviyesi ve orta segment arasında konumlanan cihaz, 5.5 inç Full HD ekran ve Qualcomm Snapdragon 430 işlemci barındırıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanının eşlik etmesi ise kafaları karıştırmıştı.

Nokia 8 Supreme ise sızan özelliklere bakıldığında gerçek bir amiral gemisi gibi görünüyor. Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 821 veya 835 işlemcinin bulunması ve bu işlemciye 4 ya da 6 GB RAM ile 64 veya 128 GB RAM’in eşlik etmesi bekleniyor. 5.7 inç ekranın QHD çözünürlüğe sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Kamera da 8 Supreme’in en dikkat çekici yönlerinden biri olacak gibi görünüyor. 24 megapiksel çözünürlüklü kameranın optik görüntü sabitleyici ve “Super EIS” özelliklerine sahip olması bekleniyor. Kameranın tasarımı ise bu ilginçliği daha da artırıyor. Nokia Lumia 1020 PureView’den bu yana görülmemiş büyüklükte bir lens barındıracak gibi görünen 8 Supreme, heyecan dozunu biraz daha yükseltiyor.

Nokia 8 Supreme 26 Şubatta resmiyet kazanabilir

Nokia, 26 Şubatta yeni duyurular yapacağını daha önce açıklamıştı. Dolayısıyla 8 Supreme’in de bu tarihte resmiyet kazanması şaşırtıcı olmayacaktır.