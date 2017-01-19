Nokia markasının akıllı telefon pazarına dönüşünü müjdeleyen Nokia 6, kısa süre önce tanıtılmıştı. Öncelikli olarak Çin pazarı için hazırlanan telefon, düzenlenen özel ön satış seansında büyük ilgi gördü.

JD.com üzerinden gerçekleştirilen ön satışta telefon 1699 yuan (950 TL) karşılığında satıldı. Ön satışta telefon için 1 milyondan fazla kayıt geldiği belirtildi. Satılan telefon sayısı konusunda ise bilgi verilmedi. JD.com’un Nokia’nın yeni telefonu için yakın zamanda benzer bir fırsat daha sunması bekleniyor.

Nokia’nın Android işletim sistemli yeni akıllı telefonu,1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 5.5 inç ekrana sahip. Cihazın sekiz çekirdekli 1.4 GHz Qualcomm Snapdragon 430 işlemcisine 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı ve Adreno 505 grafik işlemcisi eşlik ediyor.

Nokia 6 kutusundan Android 7.0 Nougat yüklü olarak çıkacak

Akıllı telefonun arkasında f/2.0 diyafram aralığına sahip 16 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Bu kamerayı, 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera tamamlıyor. Nokia 6, enerjisini 3000 mAh kapasiteli pilden alıyor. Cihaz kutusundan Android 7.0 Nougat yüklü olarak çıkacak.

Nokia’nın önümüzdeki ayın sonunda Barselona’da gerçekleştirilecek 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde de yeni telefonlarını tanıtması bekleniyor. Qualcomm Snapdragon 835 işlemci taşıyan ve Nokia P1 adını taşıyan modelin yeni cihazlar arasında amiral gemisi olması muhtemel görünüyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanının eşlik edeceği söyleniyor. Çift hoparlör ve parmak izi tarayıcısı taşıması da beklenen telefonun 5.3 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ekran çözünürlüğü konusunda ise ortada iki farklı dedikodu dolaşıyor. Akıllı telefonun QHD ya da Full HD çözünürlüklü bir ekran taşıyacağı söyleniyor. Dedikoduların doğru olup olmadığını görmek içinse biraz daha sabretmek gerekiyor.