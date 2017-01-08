Nokia markalı akıllı telefonlarının yeniden doğuşunun arkasındaki şirket olan HMD Global, normalde Mobil Dünya Kongresi 2017’de beklediğimiz ilk Nokia Android telefonu Nokia 6’nın resmi duyurusunu sürpriz şekilde gerçekleştirdi.

Nokia 6 Android telefonunun lansmanı sayesinde yeni Nokia telefonlarında nelerin ön planda olacağına dair ilk işaretleri elde ediyoruz. HMD, yeni Nokia telefonunda 6000 serisi alüminyum metal bloğun telefon gövdesine dönüşmesinin 55 dakika aldığını söylüyor. Bu arada gövde iki kez anotlanıyor ve beş kez cilalanıyor.

Görünen o ki, HMD yeni Nokia Android telefonunun daha çok işçiliği ve malzeme kalitesi üzerinde duruyor. Ne var ki, telefonun teknik özellikleri pek de amiral gemisi telefonlarda gördüklerimizin seviyesine çıkmıyor. 5.5 inç, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, Qualcomm Snapdragon 430 işlemci gibi teknik özellikler bu telefonu en fazla orta-üst segmente sokuyor. 4 GB RAM ve 64 GB’lık dahili hafızanın ise oldukça cömert seçimler olduğunu belirtmek gerekiyor.

Telefonda Android 7 Nougat yüklü olarak geliyor, ancak HMD diğer yazılım özelleştirmeleri hakkında fazla bir bilgi vermiyor. Sadece özelleştirilmiş bir kamera uygulamasının bulunduğunu belirtiyor. Bu arada telefonda 16 megapiksel, f/2.0, faz algılamalı otomatik odak içeren bir arka kamera; 8 megapiksel, f/2.0 ön kamera bulunuyor.

Bu arada Nokia 6 Android telefonu ses tarafında normal akıllı telefonlara göre biraz daha güçlü görünüyor. Çift amplifikatör ve Dolby Atmos ses teknolojisi desteğinin bu telefonda mevcut olduğu belirtiliyor.

Görünüşe göre, Nokia 6 çekici bir tasarım ve kaliteli malzeme; birtakım çekici özellikler sunuyor. Bununla birlikte teknik özellikler tam anlamıyla amiral gemisi telefonlarınkinin seviyesine çıkmıyor.

Nokia 6’nın daha önce sızıntılarını sıklıkla gördüğümüz Nokia D1C modeli olduğu söyleniyor. Açıklanan teknik özellikler daha önce sızanlarla genellikle örtüşürken, tasarım da daha önce sızan görüntülerdeki telefonların tasarımına benziyor.

Asıl amiral gemisi telefon olarak nitelendirilen Nokia P1’i ise henüz resmi olarak görmüş değiliz.

Nokia markalı ilk Android telefonu tanıtılmasına tanıtıldı, ancak bu telefonu yakın zamanda buralarda görmek pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Çünkü HMD Global bu telefonu ilk olarak Çin’de, JD.com adlı satıcının kanalına özel olarak satışa sunuyor. Dünya çapında ne zaman satışa sunulacağıysa henüz açıklanmadı.