Otomobiller her geçen gün ya kendi başlarına ya da akıllı telefonların yardımıyla biraz daha akıllı hâle geliyor. Bazı otomobil üreticileri tercihlerini Apple CarPlay’den bazıları ise Android Auto’dan yana kullanıyor. Teknoloji dünyasının bir diğer devi Microsoft ise bu rekabetin dışında kalmış gibi görünüyor. Ancak Nissan CES 2017 etkinliği için yapılan duyuru, bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

Nissan CES 2017 kapsamında gerçekleştireceği etkinliğin duyurusu için hazırladığı videoda Microsoft’un dijital asistanı Cortana’yı ön plana çıkarıyor. Tanıtımda Cortana’nın bu denli ön planda olması, Nissan ve Microsoft’un dikkat çekici bir duyuru gerçekleştirme ihtimalini biraz daha artırıyor.

Microsoft daha önce de otomobil üreticileriyle işbirliği yapmıştı. Kısa süre önce Volvo ile otomobillere Skype for Business’i entegre etmek için anlaşan şirket, Harman ile de Office uygulamalarını otomobillerde sunmak için birlikte hareket ediyor. Ancak Microsoft ve Nissan’ın işbirliğinin bunlardan daha büyük bir hamle olacağı düşünülüyor. Akla gelen ilk ihtimal ise Cortana ve Windows 10’un Nissan otomobillerinin araç içi bilgi ve eğlence sistemlerine entegre edilmesi oluyor.

Three days until #Nissan's keynote at #CES2017! (Just ask #Cortana to remind you?) Catch it on @Twitter or @YouTube: https://t.co/yre8W4jf8F pic.twitter.com/ZMfs4xCem9

— Nissan Motor (@NissanMotor) January 2, 2017