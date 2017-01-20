Nintendo, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte yeni nesil oyun konsolu Switch ile ilgili yeni bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Hibrit oyun konsolu için hazırlanan ilk oyunların duyurusunu yapan şirket, kullanıcılara sunulacak diğer uygulamalar konusunda bilgi vermemişti. Kotaku’da yayınlanan bir haber, bu konuda daha fazla fikir edinmeyi sağlıyor. Nintendo Switch Netflix ve türevi uygulamaları ilk etapta desteklemeyecek.

Nintendo’dan yapılan açıklamada, ilk etapta tüm çalışmaların Switch’in mükemmel bir oyun konsolu olmasına yoğunlaştığı belirtildi. Şirket, çevrim içi video uygulamalarına yönelik desteğin gelecekte yayınlanacak bir güncellemeyle sağlanabileceği ifade edildi.

Nintendo Switch hâli hazırda Wii veya Wii U kumandalarını desteklemiyor. Ancak şirketin yakında yayınlayacağı bir güncellemeyle birlikte bu durumu değiştirmesi de muhtemel görünüyor.

Sosyal ağ Miiverse’in kapıları kapandı. Ancak Mii’ler hâlen varlıklarını sürdürüyor. Switch’in sistem ayarlarında gizli bir Mii Maker aracı bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar kendilerine bir avatar oluşturabilecek ve bu avatarı oyunların içine yerleştirebilecek. Kullanıcılar oyunlarda kendilerini temsil etmesi için Nintendo temalı görüntüler arasından da seçim yapabilecek.

Nintendo Switch üzerinde maksimum sekiz kullanıcı hesabı oluşturulabiliyor. Kullanıcılar hesaplarını kapsama alan bölgenin eShop mağazası üzerinden oyun satın alabilecek.

Nintendo Switch Netflix desteğine ne zaman kavuşacak tam olarak bilinmiyor

Nintendo’nun yeni nesil oyun konsolundan Netflix ve türevi servislere ne zaman ulaşılabileceği henüz bilinmiyor. Ancak Nintendo’nun rekabette geri kalmamak adına bu işi fazla geciktirmeyeceği düşünülüyor.