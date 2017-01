Nintendo, yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch ile ilgili detayları Türkiye zamanıyla sabaha karşı düzenlediği bir basın toplantısıyla paylaştı. Şirket, bir saati aşkın zamandır süren toplantıda konsolla ilgili epey detay paylaştı. Switch ile ilgili detaylı bilgileri bu haberde bulabilirsiniz, ancak özet niteliğinde, en önemli detayları almak isteyenler için aşağıdaki sorular ve cevapları epey yardımcı olacaktır. Eğer Switch’in ne zaman satışa çıkacağını, ne kadara satılacağını ve ilk olarak hangi oyunların oynanabileceğini merak ediyorsanız, okumaya devam edin.

Nintendo Switch ne zaman satışa çıkıyor?

3 Mart 2017’de aralarında ABD, Japonya, Avrupa, Kanada, Hong Kong ve birkaç pazarın daha bulunduğu bölgelerde satışa çıkacak. Türkiye’nin ilk ülkeler arasında yer almadığını tahmin ediyoruz.

Nintendo Switch fiyatı ne kadar olacak?

Nintendo Switch Japonya’da 29 bin 980 yen, ABD’de ise 299.99 dolara satılacak. Nintendo, Avrupa’daki müşterilerin bulundukları yerdeki mağazalara başvurup fiyat sormalarını söylüyor. Yani, Avrupa genelinde fiyat ülkeden ülkeye değişebilir.

Nintendo Switch için ilk olarak hangi oyunlar çıkıyor?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 3 Mart

1-2 Switch | 3 Mart : Sadece Joy-Con kumandaları gerektiren, iki kişinin oynayabileceği bir parti oyunu

: Sadece Joy-Con kumandaları gerektiren, iki kişinin oynayabileceği bir parti oyunu Mario Kart 8 Deluxe | 28 Nisan : Yeni karakterler, bölümler ve daha fazlası geliyor

: Yeni karakterler, bölümler ve daha fazlası geliyor ARMS | İlkbahar 2017 : Karakterlerin uzatılabilir kollarının olduğu bir dövüş oyunu

: Karakterlerin uzatılabilir kollarının olduğu bir dövüş oyunu Splatoon 2 | Yaz 2017 : Popüler Wii U oyununun devamı niteliğinde bir third-person shooter oyunu

: Popüler Wii U oyununun devamı niteliğinde bir third-person shooter oyunu Super Mario Odyssey | 2017 sonu : Mushroom Kingdom dışında geçen üç boyutlu macera

: Mushroom Kingdom dışında geçen üç boyutlu macera Xenoblade Chronicles 2

Fire Emblem Warriors

Dragon Quest X

Dragon Quest XI

Dragon Quest Heroes I & II

Henüz adlandırılmamış Shin Megami Tensei oyunu

Project Octopath Traveler

The Elder Scrolls V: Skyrim

Henüz adlandırılmamış No More Heroes sequel

FIFA

Nintendo Switch’in pil ömrü ne kadar?

Oynanan oyuna göre pil ömrünün 2.5 ile 6 saat arasında değiştiği söyleniyor. Örneğin The Legend of Zelda: Breath of the Wild oyunu en fazla 3 saat civarında oynanabiliyor.

Nintendo Switch’te bölge kilidi olacak mı?

Hayır. Nintendo konsolun “genel” nitelikte olacağını, Switch yazılımına bölge kilidinin uygulanmayacağını söylüyor.

Çevrim içi servis nasıl çalışacak?

Konsol mart ayında satışa çıktığında, her bir Switch sahibi oyunları çevrim içi olarak ücretsiz oynayabilecek. Sonbaharda ise Nintendo, PS Plus veya Xbox Live gibi paralı modele geçecek. Switch sahiplerine çevrim içi lobilere, sesli sohbet veya klasik NES veya SNES oyunlarından bir tanesini her ay ücretsiz olarak indirme gibi imkanlar tanınacak.

Nintendo Switch aksesuarlarının fiyatı ne kadar?

Nintendo’nun web sitesinde yer alan “Nintendo Switch’inizi seçin” sayfasına göre, Nintendo Switch Pro Controller kumandanın 69.99 dolarlık yurt dışı fiyatı olacak. İki Joy-Con kumanda içeren paket 79.99 dolara, tek Joy-Con (L) veya tek Joy-Con (R) ise 49.99 dolara satılacak. Joy-Con Charging Grip kabzası 29.99 dolar; içinde ayrı bir Switch Dock, AC adaptörü, HDMI kablosu barındıracak Switch Dock Set ise 89.99 dolara mal olacak. Joy-Con Wheel ise 14.99 dolardan satın alınabilecek. Fiyatların ABD fiyatları olduğunu belirtelim.

Nintendo Switch nasıl ön sipariş edilir?

Oyun konsolunun 3 Martta satışa sunulacağı ülkeler için ön sipariş süreci de başlıyor. ABD’de bugün başlayacak ön siparişlerin Japonya’da 21 Ocakta başlaması bekleniyor.