Japonya’nın önemli gazetelerinden Nikkei, Nintendo’nun yeni ürünlerine dair önemli bir detayı şirketin resmi duyurusu öncesinde açıklamayı bir gelenek haline getirmiş durumda. Nintendo DSi’nin adını doğru tahmin etmesi, 3DS’e dair pek çok çarpıcı bilgiyi paylaşması ve Wii U’nun çıkış fiyatını neredeyse doğru olarak duyurması, Nikkei’nin başarılarına örnek olarak gösterilebilir. Gazete şimdi de şirketin yeni oyun konsolu Nintendo Switch’in Japonya’daki satış fiyatı için tahminde bulundu. Gazete, gerçekleştirdiği araştırma sonucunda Nintendo fanatiklerinin konsol için 25 bin yen ödemeye hazır olduğunu açıkladı. Bugünkü kur itibarıyla söz konusu rakam yaklaşık 800 TL’ye tekabül ediyor.

Nikkei’nin Nintendo ürünlerine dair haberlerinin isabeti, bu fiyat tahminini daha ilginç kılıyor. Ancak her şeye rağmen, bunun üzerinde çalışılmış bir tahminden daha fazlası olmadığını unutmamak gerekiyor.

Japonya’daki hayranların beklentisi gerçekleşse de, konsolun uluslararası satış fiyatının daha yukarında olması da muhtemel görünüyor. Dolayısıyla konsolun Türkiye’deki satış fiyatının gümrük masrafları ve vergiler de dahil edildiğinde 1300 TL’nin üzerinde olması, pek de şaşırtıcı olmayacaktır.

Nintendo Switch ile ilgili detaylar 13 Ocakta açıklanacak

Nintendo, yeni oyun konsolunun duyurusunu geçtiğimiz ekim ayında yayınladığı bir videoyla yapmıştı. Şirket, daha fazla detayı açıklamak için yeni yılı beklemişti. Japon oyun devi, 13 Ocakta düzenleyeceği etkinlikle Switch ile ilgili detayları açıklayacak. Fiyat ve kesin çıkış tarihi gibi bilgilerin de bu etkinlikte kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.