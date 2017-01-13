Nintendo en sonunda merakla beklenen oyun konsolu Nintendo Switch ile ilgili detayları açıkladı. Nintendo Switch’in çıkış tarihi ve fiyatı gibi bilgiler de belli oldu. Bunun yanı sıra hibrit oyun konsolunun donanım özellikleri gibi diğer detayları da düzenlenen özel etkinlikte paylaşıldı.

Tahmin edildiği üzere, Nintendo Switch’te dokunmatik ekran bulunacak. 6.2 inç çoklu dokunmatik ekran 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Bu da konsolun orta seviyedeki bir tabletle eşdeğer görsel deneyim sunabileceğini gösteriyor. Switch’te 32 GB dahili hafıza yer alırken, microSD kart yuvası sayesinde depolama alanını daha da artırmak mümkün oluyor. Kartuş tabanlı oyunlar ve dahili depolamanın bir arada kullanıldığı bir oyun sistemi geliştiren Nintendo’nun, bunu nasıl uygulayacağını görmek ilginç olacak.

Nintendo Switch’in kontrol ekipmanları hakkında da bilgiler verdi. Buna göre, her ne kadar Switch’in dokunmatik ekranı olsa da, şirket Joy-Con adı verilen kumanda kollarına daha fazla önem veriyor. Bu kumanda Nintendo’nun önceki konsollarının kumandalarının tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Yani Joy-Con’da Wiimote’da olduğu gibi hareket sensörleri bulunacak. Aynı zamanda Wii U gibi NFC desteğine sahip; geleneksel tuşlar, tetik tuşları; hepsi bu kumandalarda bulunuyor.

JOY-CON KUMANDA 1 of 7

Ne var ki, Joy-Con’un kendine has bazı özellikleri de bulunuyor. Örneğin, sağ kumandada kızıl ötesi kamera bulunuyor, bunun sayesinde şekiller ve uzaklık algılanabiliyor. Ayrıca “HD Rumble” olarak adlandırılan bir sistem hareket geri bildirimi oluşturuyor ve oyunu biraz daha etkileyici duruma getiriyor. Standart gri renge ek olarak, Joy-Con’un kumandasının neon mavisi ve kırmızı renk seçenekleri de bulunacak. Bunlar Switch’ten ayrı olarak da satın alınabilecek.

En fazla 8 farklı Switch konsolu, aynı Wi-Fi ağı üzerinden birbirine bağlayarak grup eğlencesi yaşamak mümkün olacak. 2.5 ile 6 saat arasında bir pil ömrü sunması bazılarını üzebilir, ancak Switch’i USB-C kablosu aracılığıyla şarj etmek, şarj işleminin pratikliğini artıracak önemli bir unsur olacaktır.

Nintendo, Switch için özel bir çevrim içi servis de açıyor. Kullanıcılar akıllı cihazlarını Switch ile eşleştirerek arkadaşlarını kendileriyle oyun oynamaya veya sohbete davet edebilecekler. Çevrim içi servisle ilgili detayların, servisin faaliyete geçeceği 2017 sonbaharından önce açıklaması bekleniyor. Bu servis paralı olacak, ancak Nintendo yeni Switch kullanıcılarına ücretsiz deneme imkanı sunacak.

Her bir Nintendo Switch konsolunun kutusundan; konsolla birlikte sağ ve sol Joy-Con kumandalar, Joy-Con kabzası, iki adet bilek kayışı, Switch dock’u, HDMI kablosuz ve AC’den USB-C’ye dönüştüren şarj kablosu bulunacak. Piyasaya aynı fiyat etiketine sahip iki farklı model çıkacak. Bunlardan bir tanesinde standart, gri renkli Joy-Con’lar bulunacak. Diğerinde ise mavi ve kırmızı renkli kumandalar yer alacak. Pro Controller kumanda ise ayrı olarak satılacak.

Nintendo Switch’in 3 Mart tarihinde satışa sunulması bekleniyor. Konsolun dünyanın birçok noktasında hemen hemen aynı zamanda piyasaya çıkması bekleniyor. Switch deneyimini yaşayacak ilk ülkeler arasında Japonya, ABD, Kanada, önde gelen Avrupa ülkeleri, Hong Kong da yer alıyor. Ayrıca Nintendo’nun açıklamadığı başka pazarlarda da konsolun öncelikli olarak çıkması muhtemel. Nintendo Switch fiyatı ise yurt dışında 299.99 dolar olarak belirlendi.