Nintendo, yeni konsolu Switch’i geçtiğimiz yıl duyurmuş, ancak konsola dair detayları açıklamak için 2017’yi beklemişti. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen etkinlikte Nintendo Switch, kamuoyuna daha teferruatlı biçimde anlatılmıştı.

Switch ile birlikte konsola özel ücretli bir çevrim içi servisin faaliyete geçecek olması, etkinlikteki en dikkat çekici duyurulardan biri olmuştu. Nintendo için bir ilk niteliği taşıyacak bu servise ilişkin yeni bilgiler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Japon gazetesi Nikkei’ye konuşan Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima, servisin yıllık maliyetinin 2 bin ila 3 bin yen arasında olacağını belirtti. Mevcut kurda bu aralık 63 ila 96 TL arasına tekabül ediyor. Dolayısıyla Switch’in çevrim içi servisinin TL cinsinden yıllık maliyetinin 100 TL’nin altında olması muhtemel görünüyor.

Servisin niteliğine dair detaylar ise şu an için sınırlı durumda. Üyelerin Switch’in çevrim içi servisi aracılığıyla çok oyunculu oyun deneyimini yaşaması, ayrıca her ay bir klasik oyunu ücretsiz olarak indirebilmesi bekleniyor.

Switch’in çevrim içi servisinin Türkiye’de faaliyete geçip geçmeyeceği konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde değerlendirildiğinde bu durum pek muhtemel görünmüyor. Nintendo, Wii sonrası dönemde Türkiye’deki görünürlüğünü iyiden iyiye kaybetmişti.

Nintendo Switch’in abonelik servisinin yıllık fiyatı, Xbox Live Gold ve PlayStation Plus gibi rakiplerinin oldukça altında kalacak gibi görünüyor. Ancak servisin sunduğu imkanlar bakımından da Microsoft ve Sony’nin platformlarının uzağında kalması öngörülüyor.

Nintendo Switch önümüzdeki ay yurt dışında satışa sunulacak

Nintendo’nun yeni oyun konsolu Switch, 3 Mart itibarıyla yurt dışında satışa sunulacak. Konsolun ABD’deki fiyat etiketinde 299 dolar yazacak.