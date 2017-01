Aksesuar sızıntıları genellikle sıkıcı olarak değerlendiriliyor. Ancak bu sızıntılar aksesuarın bağlı olduğu asıl ürüne dair bilgiler sunduklarında heyecan verici olabiliyor. Nintendo’nun yeni oyun konsolu Switch’in aksesuarlarıyla ilgili sızıntılar da bu gruba dahil oluyor. “DroidXAce” rumuzlu Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görseller, konsolun yapabilecekleri konusunda fikir veriyor. Nintendo Switch aksesuar alanında oldukça fazla seçenek sunacak gibi görünüyor. Paylaşılan görsellerdeki Switch aksesuarlarının altında Hori isimli şirketin imzası bulunuyor.

Bu aksesuarlardan ilki, Nintendo’nun yeni oyun konsoluna Zelda: Breath of the Wild temasını ekliyor. Bir oyunun oyun konsolları için temaya dönüşmesi pek şaşırtıcı değili. Ancak sızan görselde dikkat çeken nokta, kitin çıkış tarihiyle ilgili. Zelda kitinin mart ayında satışa sunulacağı görülüyor. Bu da Nintendo Switch’in de mart ayında piyasada olacağı anlamına geliyor. Zelda: Breath of the Wild’ın da aynı ay içinde yayınlanması oldukça muhtemel görünüyor.

Switch’in oyun kartuşlarının nasıl bir yapıda olacağı da merak edilen noktalar arasında yer alıyordu. Nintendo’dan bu konuya dair bir ipucu gelmese de, sızan görsellerden biri sayesinde bu konu hakkında fikir edinmek mümkün oluyor. Switch’in kartuşu şekil itibarıyla 3DS’in kartuşundan çok farklı olmayacak gibi görünse de, boyutları daha küçük olacağa benziyor.

Nintendo Switch Aksesuarları 1 of 10

Nintendo Switch klasik oyun kumandalarına benzer aksesuarları da beraberinde getirecek

Hori’nin Switch için hazırladığı aksesuarlar arasında oyun kumandaları da bulunuyor. Bu kumandalar arasında eski usül oyun konsollarını hatırlatan bir tasarımın da olması dikkat çekiyor. Nintendo’nun yeni oyun konsolu için standart görünümlü bir oyun kumandası da sunulacak. Şarj üniteleri, kılıflar ve ekran koruyucuları da bulunan Switch ile ilgili yeni detaylar, 13 Ocakta açıklanacak.