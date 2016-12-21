Super Mario Run, geçtiğimiz eylül ayında Apple‘ın iPhone 7 etkinliğinde tanıtılmıştı. Oyun, heyecanlı bir bekleyişin ardından 15 Aralıkta oyuncularla buluşmuştu. Kısa sürede yüksek indirme rakamlarına ulaşmayı başaran uygulama, hem indirme sayısı hem de gelir listelerinde App Store’un zirvesine yerleşmeyi başarmıştı.

Ancak ilk bir haftanın sonunda oluşan tablo, Nintendo cephesindeki beklentileri karşılamışa benzemiyor. The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Super Mario Run’ın ilk hafta performansı ne Nintendo’yu ne de yatırımcıları memnun etmiş gibi görünmüyor.

Nintendo’nun yatırımcılarının oyunun genel kârlılığına dair bazı endişelerinin olduğu söyleniyor. Haberde oyunculardan gelen farklı geri bildirimlere de dikkat çekiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Super Mario Run: Efsane zamanın ruhuna bürünerek geri dönüyor

Super Mario Run’da oyuncuların oyundaki tüm seviyelere erişebilmesi için 26,99 TL ödemesi gerekiyor. Oyunda başka bir ödeme yapılması istenmiyor. Ancak yatırımcılar Pokemon Go gibi oyunların kârlılık açısından daha iyi olduğunu düşünüyor. Özellikle uygulama içi satın almalarla oyunun kârlılık seviyesinin sürekli olarak yüksek tutulabileceği belirtiliyor.

Yatırımcıların bu düşüncesi, Nintendo’nun kârlılığı artırmak için Super Mario Run’a ekstra içerikler eklemesi ihtimalini akıllara getiriyor. Ancak şirket şu an için Super Mario Run’a yeni bir içerik eklemeyi düşünmüyor.

Nintendo Super Mario Run için hata düzeltmeleri dışında güncelleme yapmayabilir

Super Mario Run oldukça derin bir oyun. Dolayısıyla oyuncuların ekstra içerik gibi bir endişesi olmadığı söylenebilir. Nintendo’nun bu oyuna ayıracağı vakti, yeni oyunların gelişimine ayırması oyuncular adına daha sevindirici olacaktır.