Nintendo mobil oyun dünyasındaki varlığını Super Mario Run’ın ötesine taşımaya hazırlanıyor. Japon medya kuruluşu Kyoto NP’ye konuşan Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima, 2017’den itibaren her yıl iki ya da üç mobil oyun çıkarmayı planladıklarını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Super Mario Run: Efsane zamanın ruhuna bürünerek geri dönüyor

Şirket, önümüzdeki yıl Fire Emblem ve Animal Crossing’i mobil platformlara taşımayı planladığını daha önce duyurmuştu. Bunlara ek olarak, Super Mario Run’ın Android versiyonu da önümüzdeki yıl oyuncularla buluşacak.

Nintendo daha önce Miitomo ile mobil dünyaya adım atmıştı. Ancak şirket Super Mario Run ile birlikte mobil oyun pazarına gerçek anlamda giriş yapmış oldu. Super Mario Run ücretsiz olarak yayınlansa da, oyundaki tüm seviyelere ulaşabilmek için 26,99 TL ödemek gerekiyor. Şirketten yapılan ilk açıklamaya göre, oyun dört gün içinde 40 milyon indirme rakamına ulaştı.

Nintendo mobil oyun pazarına odaklanarak beklentileri karşılıyor

Japon şirketinin zamanın gerekliliklerini yerine getirerek mobil oyun pazarına odaklanması, hem oyun severlerin hem de yatırımcıların beklentilerini karşılayacak bir hamle niteliği taşıyor. Kimishima, Super Mario Run’ın 100 milyon indirme rakamını aşmasını beklediklerini söyleyerek hedefleri konusunda ipucu vermeyi de ihmal etmedi.