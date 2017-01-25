Apple geçen yıl iOS için getirdiği “Night Shift” özelliği sayesinde özellikle loş veya karanlık ortamda iPhone, iPad veya iPod touch kullananların gözlerinin daha az yorulmasına kapı açmıştı. Ekranın renk sıcaklığını değiştiren, mavi tonlarını kısan Night Shift Mac kullanıcılarının hizmetine de sunulmak üzere.

Sierra’nın iOS 10.3 ile birlikte gelmesin beklenen 10.12.4 versiyonunun en son beta sürümünde, Night Shift özelliği de görülüyor. Night Shift’in Mac’e gelmesiyle birlikte bilgisayarlarında F.lux gibi üçüncü taraf uygulamaları kullananlar bunlardan vazgeçmeyi ve doğal çözümü kullanmayı tercih edebilirler.

F.lux uygulaması Mac’in yanı sıra Android, Linux ve Windows için de bulunuyor. Ancak Apple, iOS’te Night Shift ayarlarına erişim izni vermediği için, F.lux’ın iPhone, iPad gibi cihazlarda çalışması mümkün olmuyor.

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