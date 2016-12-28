Android 7.1.1 Nougat güncellemesi, Android’in “parçalılık” problemini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Tüm Android cihazlarının bu güncellemeyi alması mümkün olmayacak. Hatta Google’ın Nexus cihazlarından bile bazıları bu güncellemeye erişemeyecek. Bu cihazların büyük kısmı iki yıllık destek kapsamının dışında kalıyor. Motorola tarafından üretilen Nexus 6 Android 7.1.1 güncellemesinin kapsamı içinde olsa da, halen bu güncellemeyi edinebilmiş değil.

Bu konuda kullanıcılardan gelen şikayetlere kulak veren Google, sonunda resmi bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Nexus 6 kullanıcıları Android 7.1.1 Nougat ile buluşacak. Ancak bunun için biraz daha beklemeleri gerekecek. Şirket, güncellemenin Nexus 6 sahiplerine önümüzdeki ay içinde ulaştırılacağını açıkladı.

Google, güncellemenin şu ana kadar Nexus 6 kullanıcılarıyla neden buluşmadığı konusuna da açıklık getirdi. Sadece Nexus 6’yı etkileyen özel bir açığın güncellemenin bu cihazlara gelişini engellediği belirtildi.

Nexus 6 Android 7.1.1 ile ocak ayının başlarında buluşacak

Bu sorunun ortadan kaldırıldığı, ancak güncellemenin 2016 bitmeden dağıtılmayacağı açıklanırken, kullanıcılara güncellemeyle buluşma için ocak ayının başları işaret edildi.

Nexus cihazlarının diğer üreticiler tarafından üretilen cihazlara göre daha düzenli ve hızlı biçimde güncellendikleri biliniyor. Ancak diğer akıllı telefonları etkileyen problemler, Nexus ailesini de etkileyebiliyor. Google Nexus cihazları için sadece iki yıl boyunca güncelleme desteği sözünü vermiş ve bir cihazın daha uzun süre desteklenmek için yeterli olmasının da bu durumu değiştirmeyeceğini savunmuştu. Google’ın bu tutumu nedeniyle Nexus 5 kullanıcıları açıkta kalmıştı.