New Balance RunIQ adını taşıyan Android Wear işletim sistemli akıllı saatini CES 2017’de görücüye çıkardı. Koşu odaklı bir akıllı saat olan RunIQ’nun gelişim sürecine Intel, Google ve Strava gibi şirketler de destek verdi. Intel saatin donanımına, Google yazılımına, Strava ise koşu takibi özelliğine katkıda bulundu.

RunIQ, yerleşik GPS ve kalp atış hızı monitörü barındırıyor. Söz konusu bileşenler, koşu takibinin daha etkin biçimde gerçekleştirilmesini sağlıyor. 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olan akıllı saatin pil ömrü GPS aktif biçimde kullanılırken 5 saate iniyor. Standart kullanımda ise kullanıcılara 24 saatlik bir pil ömrü vadediliyor. Kutusundan Android Wear ile çıkacak olan RunIQ’nun Android Wear 2.0 güncellemesini alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

RunIQ, fitness takibi özelliğinde Strava’dan yardım alıyor. Ancak akıllı saat egzersizleri paylaşmak ve arkadaşlarla rekabet edebilmek için kendi sosyal ağını da barındırıyor. New Balance Global Run Club adını taşıyan sosyal ağ üzerinden New Balance Run Club buluşmaları organize edilebiliyor. Üyeler birlikte koşuya çıkabiliyor ve birbirlerine fitness dersleri verebiliyor.

New Balance, Jabra tarafından üretilen PaceIQ adını taşıyan spor kulaklığını da görücüye çıkardı. RunIQ ile eşleştirilebilen PaceIQ, Google Play Müzik üzerinden müzik çalabiliyor. Kulaklıkta bulunan spor tuşu ise egzersizler esnasında kullanıcılara sesli olarak geri bildirimde bulunabiliyor.

New Balance RunIQ ön siparişe çıktı

Fiyat etiketinde 299.99 dolar yazan RunIQ ve 109.99 dolar yazan PaceIQ kulaklık, ön siparişe çıktı. Her iki ürünün de sevkiyatı 1 Şubat tarihinde başlayacak.