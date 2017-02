New Balance Android Wear işletim sistemli ilk akıllı saati RunIQ’yu geçtiğimiz ay CES 2017’de görücüye çıkarmıştı. Fiyat etiketinde 299 dolar yazan akıllı saat, yurt dışında satışa sunuldu.

New Balance, akıllı saatin geliştirme sürecinde önemli iş ortaklarıyla birlikte çalıştı. Intel, Google ve Strava, akıllı saatin hazırlanmasında New Balance’a destek oldu. Intel donanım alanında, Google yazılım alanında, Strava ise koşu takibi alanında uzmanlıklarını New Balance ile paylaştı.

RunIQ, fitness odaklı bir giyilebilir üründen beklenen tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Yerleşik GPS, hız ve mesafe takibi, kalp atış hızı sensörü ve Bluetooth akıllı saatin özellikleri arasında bulunuyor. New Balance akıllı saat için 24 saat pil ömrü vadediyor. Ancak GPS sürekli olarak kullanılırsa bu süre 5 saate iniyor.

New Balance Android Wear saatinde suya dayanıklılık da sunuyor

Suya dayanıklı olan RunIQ, Strava ile eş zamanlanabiliyor. Böylelikle egzersiz verileri çevrim içi ortamda paylaşılabiliyor. New Balance’ın Android Wear işletim sistemli saatinin Amazon’daki stokları tükenmiş olsa da, şirketin internet sitesi üzerinden saat satın alınabiliyor.