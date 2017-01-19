2016’nın son çeyreğine ait Netflix finans raporu, şirketin geleceğine dair iki noktanın biraz daha net biçimde görülmesini sağlıyor. Bu noktalardan biri, şirket için ana büyüme fırsatlarının Kuzey Amerika dışındaki bölgelerde yatması. Diğeri ise orijinal içeriklerin kullanıcı çekme konusunda daha etkili olması. Şirketin kârlılık yolundaki ilerleyişi ise hâlâ devam ediyor.

Şirket, 2016’nın son çeyreğinde 7.04 milyon yeni abone kazandı ve kendi adına bir rekor kırmış oldu. 2015’in son çeyreğinde kazanılan yeni abone sayısı 5.59 milyon idi. Söz konusu yeni abonelerin 5.12 milyonunun ABD dışından geldiği belirtildi. Netflix, çeyrek gelirini ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında artırdı ve 2.48 milyar dolara çıkardı.

Netflix’in abone sayısını artırmasında Türkiye’de yaptığı hamlelerin de önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Yılın son çeyreği itibarıyla Türkiye’deki varlığını daha da güçlendiren şirket, Türkçe altyazı ve yerel içerik sunma gibi hamleler gerçekleştirmişti. Vodafone ile düzenlenen özel kampanyalar da şirketin Türkiye’deki abone sayısını artırmasına yardımcı olmuştu.

Netflix hisseleri sonuçların açıklanmasının ardından 133 dolara yükseldi ve kendi adına zirveyi görmüş oldu. Analistlere göre, yatırımcıların şirketin geleceği konusundaki iyimser tavrı da hisselerin gösterdiği performansı etkiliyor.

Şirket, geçtiğimiz yılın ekim ayında 2017’de 1000 saat uzunluğunda orijinal içerik sunmayı planladığını açıklamıştı. 2016 için bu süre 600 saatti. 2016’nın üçüncü çeyreğine ait finans raporunda bu süre artırımı için 2017’de içeriklere 6 milyar dolar harcanması gerektiği belirtilmişti.

Servisin 2016’da içerikler için harcadığı rakam 5 milyar dolar seviyesindeydi. Bu da şirketin orijinal içerikler için harcadığı paranın karşılığını fazlasıyla aldığını gösteriyor. Orijinal içeriklerin sayısı üçte iki oranında artacak olsa da, harcamadaki artışın sadece yüzde 16 olması etkileyici görünüyor. Orijinal içeriklere Netflix’ten daha fazla para harcayan tek kanalın ESPN olduğunu belirtmekte fayda var.

Şirket, yatırımcılarına gönderdiği mektupta orijinal içeriklerine ayrı bir parantez açmayı ihmal etmedi. İlk orijinal içeriğini 2013’te sunduğunu hatırlatan şirket, 2016’da orijinal içeriklerinin Google’da en çok aratılan 5 TV programı arasına girmeyi başardığını, Stranger Things’in ise listenin zirvesinde yer aldığını belirtti.

Netflix: Yeniliklerimiz rakiplerimiz tarafından kopyalanıyor

Netflix, yeni bir programın bir sezonundaki tüm bölümleri aynı anda yayınlamak gibi hareketlerinin rakipleri tarafından kopyalandığına da dikkat çekti. Bunu ilk olarak BBC’nin yaptığını belirten şirket, HBO’nun da aynı yoldan yürüdüğünü ifade etti.