Netflix kategorileri arasında gezinmek, her zaman kulağa geldiği kadar kolay bir iş olmayabiliyor. Ancak hazırlanan bir Chrome eklentisi, gizli kategorilerin rahatlıkla keşfini sağlıyor. Netflix Categories, basit ama kullanışlı Chrome eklentilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Özünde basit bir arama aracı olan eklenti, kullanıcılara Netflix’in tüm ana ve alt kategorilerini keşfetme imkanı veriyor. Netflix’in standart arama aracı hiçbir zaman tüm kategorileri kullanıcıların karşısına çıkarmıyor. Ancak bu yeni Chrome eklentisi, tüm alt kategorilere tek tıkla erişmeyi mümkün kılıyor.

Netflix Categories eklentisinin altında Deekshith Allamaneni’nin imzası bulunuyor. Allamaneni, gelecekte hazırlayacağı güncellemelerle uygulamaya yeni kategoriler eklemeyi planlıyor. Hâli hazırda uygulamada 100’den fazla kategori listeleniyor.

Netflix Categories bir tür kısayol işlevi görüyor

Pek çok Chrome eklentisinin çalışması için bazı izinlerin verilmesi gerekiyor. Categories ise Netflix üzerindeki tüm film ve programları görmeyi sağlayan bağımsız bir kısayol niteliği taşıyor. Eklenti, Chrome Web Mağazası üzerinden indiriliyor.