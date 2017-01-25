Netflix geçtiğimiz kasım ayının sonunda kullanıcılarına bazı dizi ve filmleri akıllı cihaza indirme ve çevrim dışı izleme desteği sunmuştu. Söz konusu destek, pek çok Netflix kullanıcısı tarafından sevinçle karşılanmıştı. Ancak akıllı telefonu veya tabletindeki depolama alanı sınırlı olan kullanıcılar için pek de büyük bir anlam ifade etmemişti. Netflix Android uygulamasını kullananları depolama alanı sıkıntısından kurtarmak için önemli bir adım attı ve indirilen program ya da filmlerin SD kartta depolanmasının önünü açtı.

Netflix Android uygulamasının son versiyonunda kullanıcılara indirecekleri içerikleri dahili depolama alanına mı yoksa SD karta mı depolamak istedikleri soruluyor. Bu soruyla karşılaşmak için öncelikli olarak SD kart desteği bulunan bir Android cihaza sahip olmak gerekiyor.

Netflix daha öncesinde Android kullanıcılarına sadece dahili depolama alanına içerik indirme izni veriyordu. Bunun dahili depolama alanı sadece 32 GB olan ve SD kartında geniş boşluklar bulunan kullanıcılar için bir hayli sinir bozucu bir durum olduğunu tahmin etmek pek zor değil.

Netflix Android uygulaması SD kart desteğini tüm cihazlarda sunmuyor

Netflix’in yeni desteği, en azından şu an için, SD kart girişi barındıran tüm Android telefonları kapsamıyor. Buna ek olarak, indirilen içerikleri izlemek için belli bir sürenin olduğunu ve bu süre bitince içeriğin otomatik olarak silindiğini de unutmamak gerekiyor. Yine de, Netflix’in çevrim dışı izleme desteğinden faydalanmak isteyen abonelerinin işini kolaylaştırması hoş bir adım niteliği taşıyor.