Google’ın yavaş yavaş akıllı ev ürünleri satmaya başlamasıyla birlikte Alphabet’in şemsiyesi altındaki Nest’in akıbeti hakkında çeşitli sorular gündeme gelmişti. Ancak Nest akıllı ev ürünlerini daha fazla Avrupa ülkesinde satma kararı alarak oluşan şüpheleri giderme yolunda önemli bir adım attı. Nest, bundan böyle Almanya, Avusturya, İspanya ve İtalya’da da akıllı ev ürünlerini satacak.

Şirketin orijinal ürünü olan Nest Thermostat, Avrupa’da 299 avro karşılığında satılacak. Nest Cam Indoor ve Outdoor modellerinin fiyat etiketinde ise 199 avro yazacak. Nest Protect duman alarmı ve karbonmonoksit dedektörünün fiyatı ise 119 avro açıklandı.

Bu rakamlara Nest’in iç ve dış mekan kameraları için sunduğu Aware servisinin aylık abonelik ücretinin dahil olmadığını belirtmek gerekiyor. Söz konusu servis sayesinde kameraya takılan görüntüleri kaydetmek ve tekrar oynatmak mümkün oluyor. Nest’ten yapılan açıklamaya göre, abonelik ücreti aylık 10 avro ya da yıllık 100 avro olacak.

Nest akıllı ev ürünlerini Avrupa’da satmaya Kasım 2015’te başlamıştı

Nest, Avrupa Birliği’nin kapılarından içeriye daha önce girmişti. Şirket akıllı ev ürünlerini 2015’in kasım ayından bu yana Belçika, Fransa, İrlanda, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta satıyor. Nest akıllı ev ürünlerinin satışı için Avrupa’da 50’den fazla şirketle iş ortaklığı çalışmaları yürütüyor.