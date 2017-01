NASA’nın dört yaşındaki uzay aracı Curiosity, 2016 yılını Mars’ın tarihine yönelik yeni ipuçları arayarak geçirdi. Elde ettiği bulguların arasında buharlaşmış göllerden ve mineral yataklarından kaldığı düşünülen damarlar da bulunuyordu ki, bu durum gezegende bir zamanlar oksijenin bulunduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Uzay aracı 2017 yılına yeni keşfedilmiş bir doğal oluşumu inceleyerek başlıyor. Muhtemelen çamur çatlağı olduğu düşünülen, enine kesilmiş görünümündeki kaya benzeri yapılar Curiosity’nin yeni ilgi alanını oluşturuyor.

Bu çatlakların çamur çatlakları, daha doğrusu kuruma çatlakları olduğu düşünülüyor ki, uzay aracından gelen veriler de bunu doğruluyor. NASA’nın konuyla ilgili olarak yayınladığı blog yazısına göre, çatlamış yüzey 3 milyar yıl önce oluştu ve üstü tortu katmanlarıyla örtüldü. Tüm bunlar tabakalaşmış kayayı oluşturdu. Sharp Dağı’nın eteklerinde, “Old Soaker” olarak bilinen bölgede gözlenen bu şekiller, daha sonra rüzgar erozyonu neticesinde ortaya çıktı.

NASA Curiosity’nin alanda elde ettiği diğer bulgular arasında çapraz katmanlaşma olarak adlandırılan, katmanlı bir desen de bulunuyor. Bunun da bir göl kenarında bulunmanın neticesinde, kuvvetli su akışıyla birlikte oluştuğu düşünülüyor. Bununla birlikte, söz konusu yapının kuraklık süresince, rüzgâr aşınmalarının sonucunda da oluşmuş olabileceği de ihtimaller dahilinde tutuluyor.

Mars once had lakes, or at least wetter conditions than it does today, based on the latest data from @MarsCuriosity: https://t.co/6hGhodCQwE pic.twitter.com/SLKmW0wgj8

— NASA (@NASA) January 17, 2017