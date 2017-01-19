Popüler internet tarayıcısı Firefox’u çatısı altında bulunduran Mozilla yeni logo ve marka kimliğini kullanıcılarının ellerine teslim edeceğini bundan yaklaşık 6 ay önce açıklamıştı. Kullanıcılarından taslak işlevi görebilecek tasarım ve fikirlerini iletmelerini isteyen organizasyon, son dokunuşları ise profesyonellere bırakacağını açıklamıştı.

Çeşitli seçenekleri değerlendiren Mozilla, sonunda yeni logosu için “fazlasıyla sade” olarak nitelenebilecek bir tasarımı tercih etti.

Küçük harflerle yazılan yeni logoda, “i” yerine “:”, “ll” yerine ise “//” kullanılıyor. Bunun sonucunda ortaya “moz://a” şeklinde bir logo çıkıyor. Bu seçimin Mozilla’nın internetle olan bağlantısını kuvvetli biçimde gösterdiğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Sonuçta tüm internet sayfalarında “http” yazdıktan sonra “://” sembolleri ekleniyor. Bu da büyük internet tarayıcılarından birini çatısı altında bulunduran bir şirket için makul bir logo niteliği taşıyor.

Mozilla yeni logo tasarımında özel bir yazı tipi kullandı

Organizasyonun yeni logosu, daha önce şirket tarafından tanıtılan “Protocol” isimli bir taslaktan hareketle hazırlandı. Logoda Hollandalı yazı tipi tasarım kuruluşu Typotheque tarafından tasarlanan “Zilla” isimli logo kullanıldı.