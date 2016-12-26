Çok sayıda web tarayıcısı Windows XP ve Vista’yı desteklemeyi sonlandırsa da, Mozilla Firefox henüz bu grupta yer almıyor. Hali hazırda Firefox’un en güncel sürümleri 10 yıllık PC’lerde bile çalışabiliyor. Ancak bu durum 2017 ile birlikte değişecek. Mozilla Firefox Windows XP ve Vista desteğini önümüzdeki eylül ayında sonlandıracak.

Mozilla bu sonlandırma işlemini kademeli olarak gerçekleştirecek. 2017’nin mart ayında yayınlanacak “Uzatılmış Destek Güncellemesi” ile bu işletim sistemlerine yeni özelliklerin geliş sıklığı, standart ortalamanın altına inecek. Yılın ortasında son kez bir güncelleme yayınlamayı planlayan Mozilla, eylül ayından itibaren Windows XP ve Vista sürümlerinin fişini çekecek. Bu tarihten itibaren söz konusu sürümler için güvenlik güncellemesi yayınlanacak.

Mozilla Firefox Windows XP ve Vista’da çalışmaya devam edecek

Bu desteğin sonlandırılması, Firefox’un Windows XP veya Vista’da çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak güvenlik güncellemesi yayınlanmayacağı için bu sürümleri rahat biçimde kullanmanın zorlaşacağını belirtmek gerekiyor.

10 yaşını doldurmuş bir işletim sistemini kullanmaya devam edenler için web deneyimindeki bu değişimin etkisi çok da büyük olmayabilir. Ancak iş gereği Windows XP veya Vista kullanmaya devam etmek zorunda kalan veya bilgisayarını yenileme gibi bir imkanı olmayanlar için bu desteğin sonlandırılması önemli bir eksiklik olacaktır. Dolayısıyla modern internet deneyimi isteyenlerin önümüzdeki yıl yeni bir işletim sistemine veya bilgisayara geçiş yapması, mantıklı bir hamle olabilir.