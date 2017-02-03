Mozilla Firefox OS adını taşıyan işletim sistemini geliştiren “bağlı cihazlar” ekibini kapatma kararı aldı. Mozilla son zamanlarda Firefox OS’i ağ yönlendiricileri, çevrim içi yayın kutuları ve basit bilgisayarlarda kullanmaya yönelmişti.

CNET’te yer alan habere göre, bu karar doğrultusunda Mozilla ile yaklaşık 50 çalışanının yollarını ayıracak. İki yıldan uzun bir süredir Mozilla’nın bağlı cihazlar biriminin başında bulunan Ari Jaaksi’nin de şirkete veda edeceği söyleniyor.

Mozilla’dan The Verge’e gönderilen açıklamada, işten çıkarma kararı doğrulandı. Şirketin bağlı cihazlar için yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanacağı belirtilirken, ticari ürünler geliştirme konusunda geri adım atılacağı ifade edildi.

Mozilla’nın bağlı cihazlar biriminin yolun sonuna yaklaştığına dair işaretler bir süredir görülüyordu. Mobil pazarında aradığını bulamayan Mozilla, Firefox OS’in ağ yönlendiricileri ve diğer bağlı cihazlara getirebileceklerini anlatma konusunda da yeterli performansı sergileyememişti.

Bir vakıf tarafından yönetilen Mozilla’nın gizlilik konusunda tartışmaların yaşandığı bağlantılı cihaz pazarında güçlü bir alternatif olabileceği düşünülüyordu. Ancak şirketin Firefox’u bağlı cihazlara taşıma fikri arzu edilen ivmeyi yakalayamadı.

Mozilla Firefox OS telefonlar geliştirmeyi 2015’in sonlarında bırakmıştı

Mozilla işletim sistemini akıllı telefonlara taşıma fikrinden 2015’in sonlarında vazgeçmişti. O dönemde rotasını Nesnelerin İnterneti pazarını keşfe çeviren şirket, süreç esnasında bazı çalışanlarıyla yollarını ayırmıştı. Ancak bu keşif çabası sonuç vermemişti.

Her şeye rağmen, Mozilla hâlâ giderek büyüyen bağlı cihazlar ekosisteminde bir rol kapabileceğine inanıyor. Yapılan açıklamada Nesnelerin İnterneti pazarının gelişen bir teknoloji alanı olduğu, ancak gelişimin henüz yeni başladığı ifade edildi.