Lenovo, Moto G4 ailesini geçtiğimiz yılın mayıs ayında duyurmuştu. Bu ailenin devamının aradan tam anlamıyla bir yıl geçmeden duyurulması da muhtemel görünüyor. Moto G5 Plus olduğu iddia edilen bir cihaz, OLX adını taşıyan internet sitesinin Romanya mağazası üzerinden satılıyor.

XT1685 model numarasını taşıyan cihaza ait pek çok fotoğrafı ve özellik listesini de sitede görmek mümkün oluyor. Android 7.0 Nougat işletim sistemini taşıdığı belirtilen cihazda 1080p çözünürlüklü 5.5 inç ekran bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 625 işlemciye ise 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Parmak izi tarayıcısı da barındıran akıllı telefonda 3080 mAh kapasiteli pilin yanı sıra 13 megapiksel çözünürlüklü arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamera da bulunuyor.

Moto G5 Plus 1 of 8

Moto XT1685 ile birlikte herhangi bir aksesuar satılmıyor. Satıcı, anlaşılabilir biçimde, telefonun eline nasıl ulaştığı konusunda bilgi vermiyor. Cihazın üzerindeki “Motorola’nın özel varlığı. Satılık değildir.” ibaresi de satıcının tavrını anlaşılır kılıyor. Satıcı telefonun mart ayında piyasaya sürüleceğini söylerken, 387 dolar civarında bir rakam talep ediyor. Motp G5 Plus’ın resmi fiyatının bu seviyede olması ise pek muhtemel görünmüyor.

Moto G5 Plus olduğu iddia edilen cihaz yeni Moto X de olabilir

Moto XT1685 model numaralı cihazın bir süredir konuşulan 2017 model Moto X olması da ihtimaller arasında yer alıyor. İki farklı modelin benzer bir tasarıma sahip olması da pek şaşırtıcı olmayacaktır.