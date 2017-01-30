Lenovo geçtiğimiz yıl tanıttığı Moto G4 telefonlarının yeni modellerini görücüye çıkarmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Moto G5 telefonlarının Plus versiyonuna ait olduğu söylenen fotoğraflar daha önce internete sızmış, hatta cihazın prototipi internet üzerinden satışa sunulmuştu. Şimdi de standart G5’e ait olduğu söylenen çeşitli özellikler ortaya çıktı. Akıllı telefonun G5 Play adını taşıyabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Brezilya merkezli internet sitesi Tecnoblog, ülkenin önemli perakende zincirlerinin birinin veri tabanında “Moto G5 XT1672” şeklinde listelenmiş olan cihazın özelliklerine dair detaylara ulaştı.

G5 Plus’ta 1080p çözünürlüğünde 5.5 inç ekranın bulunması öngörülüyor. Cihazın işlemcisinin ise Qualcomm Snapdragon 625 olması bekleniyor. G5 XT1672 ise Plus versiyona kıyasla daha küçük ve biraz daha az performans üreten bir cihaz olacak gibi görünüyor. Sızıntıya göre, akıllı telefonda 1080p çözünürlüğünde 5 inç ekran yer alıyor. Cihazın Qualcomm Snapdragon 430 işlemcisine ise 2 GB RAM ve genişletilebilir 32 GB dahili hafıza eşlik ediyor. 2800 mAh kapasiteli pil, 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera diğer bileşenler arasında sayılıyor.

Moto G5 serisinin yeni üyeleri martta satışa sunulabilir

Akıllı telefonun kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkması bekleniyor. Moto G5 serisi telefonların yakın bir zaman içinde tanıtılacağı ve mart ayı itibarıyla raflardaki yerini alacağı da konuşulanlar arasında bulunuyor.