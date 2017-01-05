Misfit Vapor adını taşıyan yeni akıllı saatini CES 2017’de gözler önüne çıkardı. 1.39 inçlik, yuvarlak bir AMOLED ekrana sahip olan saat, küçük kasasına rağmen çok sayıda sensör barındırmasıyla dikkat çekiyor. Yükseklik ölçer, kalp atış hızı sensörü, ivme ölçer, GPS ve jiroskop Vapor’daki sensörler arasında yer alıyor. Mikrofon ve sağlık takibi gibi özelliklerin de yakında Vapor’a eklenmesi bekleniyor.

Vapor, Qualcomm Snapdragon Wear 2100 işlemciye sahip. Bu işlemciye 4 GB dahili depolama alanı, Wi-Fi, Bluetooth, bir USB girişi eşlik ediyor. Akıllı saat hem USB girişi üzerinden hem de manyetik şarj yatağıyla şarj edilebiliyor. Misfit, yeni akıllı saati için 2 günlük pil ömrü vadediyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan Misfit Vapor ile yüzmek, herhangi bir sıkıntı oluşturmayacak gibi görünüyor.

Sağlık verilerini takip eden Vapor, bu işlem sırasında herhangi bir telefona bağlanmaya ihtiyaç duymuyor. Dokunmatik çerçeve ile uygulamalar ve saat arayüzleri arasında gezinilebiliyor veya gelen bildirimlerle etkileşime girilebiliyor.

Misfit Vapor 199 dolar karşılığında satılacak

Misfit Vapor’ın kasası için roze altın ve jet siyah olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor. 199 dolar karşılığında satılacak telefonun kesin çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.