Microsoft, mobil işletim sistemi pazarında hedeflerine ulaşabilmiş değil. Yola Windows Phone ile çıkan şirket Windows 10 Mobile ile hedeflerini revize etse de, bazı popüler uygulamaların eksikliği Microsoft’un çabalarını ciddi anlamda sekteye uğratıyor. Mobil oyun pazarında ise bu eksikler daha net görülüyor. Ortaya atılan yeni iddialar, bu eksiklerin biraz daha büyüyeceğini gösteriyor. Microsoft çatısı altındaki Mojang’ın Minecraft Pocket Edition Windows 10 Mobile versiyonunu güncellemeyi bırakacağı söyleniyor.

Microsoft’un kendi mobil platformu için böyle bir karar alması kulağa şaşırtıcı geliyor. Ancak biraz düşününce yazılım devinin kararı biraz daha anlam kazanıyor. Windows 10 Mobile’ın kullanıcı sayısının az olması, platform için uygulama geliştirme ve işletmeye kaynak ayırma konusunda geliştiricilerin iki kez düşünmesine neden oluyor.

Microsoft, aldığı bu kararla Windows 10 Mobile platformuna olan bakışını bir nebze de olsa yansıtıyor. Yazılım devi mobil işletim sistemi pazarıyla hâlen ilgili olduğunu belirtse de, bu ilginin Apple ve Google’ınkiyle aynı şekilde olmadığı görülüyor. Microsoft’un vizyonunun Windows 10 PC deneyiminin en azından belli boyutlarını telefona taşımak olduğu düşünülüyor.

Windows Central’da yer alan habere göre, Minecraft’ın Windows 10 versiyonu bir süre sonra mobil versiyonunun yerini alacak. Microsoft hâli hazırda Windows 10 platformunu ARM’ye getirmek için çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla Minecraft Windows 10 versiyonunun yakında tüm akıllı telefonlarda oynanabilmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Minecraft Pocket Edition Windows 10 Mobile kullanıcıları tarafından hâlâ indirilebiliyor

Windows 10 Mobile kullanıcıları Minecraft Pocket Edition’ı hâlen Windows Mağaza üzerinden indirilebiliyor. Ancak bu durumun daha ne kadar devam edeceği henüz bilinmiyor.