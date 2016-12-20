Minecraft Apple TV uygulaması, Apple’ın geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdiği etkinlikte duyurulmuştu. Söz konusu etkinlikte oyunun 2016 sona ermeden yayınlanacağı belirtilmişti. Oyunun geliştiricisi Mojang 2016’nın sona ermesine sayılı günler kala bu sözünü tuttu ve Minecraft, dördüncü nesil Apple TV’lerdeki yerini aldı.

Uygulamayla birlikte “Ender Update” adı verilen oldukça büyük bir Minecraft güncellemesi paketi de yayınlandı. Buna ek olarak, kullanıcılara yıl sonuna özgü bazı temalar ve paketler de sunuluyor.

Ekstra tema ve paketlere yeni yılın ilk birkaç gününe kadar erişilebilmesi bekleniyor.

Minecraft Apple TV uygulaması için 52,99 TL ödemek gerekiyor

Apple TV ile Minecraft keyfi yaşamak isteyenlerin 52,99 TL ödemesi gerekiyor. Oyunu satın alanlara kısıtlı bir süre için Holiday 2015 Town Folk ve City Folk tema paketleri armağan ediliyor. Özel teklif ise oyunculara Plastic, Cartoon, Natural ve 2016 paketlerine erişme imkanını veriyor.

Ender Update adını taşıyan geniş ölçekli güncelleme paketi ise Minecraft’ın iOS, Android ve Windows 10 versiyonlarında oyuncularla buluşuyor.