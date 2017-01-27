Microsoft Windows lisanslarının üçüncü taraf üreticilere satışından elde edilen gelirin yüzde 5 oranında arttığını açıkladı. Şirketin CFO’su Amy Hood, Windows PC’lerin uzun süredir Apple‘ın üstünlüğünde olan üst sınıf bilgisayar pazarında iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Business Insider’ın haberine göre, Microsoft 900 dolar ve üzeri fiyatlar karşılığında satılan bilgisayarları “üst sınıf cihaz” olarak tanımlıyor. Bu rakam ortalama düzeydeki Windows bilgisayar fiyatlarının üzerinde olsa da, Apple’ın Mac modelleri için belirlediği başlangıç seviyesinin altında kalıyor.

Microsoft satışlardaki artış veya pazar payı konusunda belirgin rakamlar vermedi. Ancak şirketin bu iddiası, Apple’ın 2001’den bu yana ilk kez Mac satışlarında yıllık bazda düşüş görüldüğünü açıklamasıyla örtüşüyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre, Apple küresel bilgisayar pazarının beşinci sırasındaki yerini Asus’a kaptırdı.

Microsoft Windows işletim sistemli tüm bilgisayarları değerlendirmesine dahil ediyor

Microsoft CFO’su Amy Hood’un değerlendirmesinin Windows işletim sistemli tüm bilgisayarları kapsadığını unutmamak gerekiyor. Şirket daha önce Mac kullanıcıların Surface serisi cihazlara geçiş yaptığını belirtse de, bu iddiayı destekleyen rakamlar paylaşmadı.