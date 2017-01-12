Microsoft Outlook iOS uygulaması için yayınlanan son güncelleme, kullanıcılara önemli bazı yeni özellikler getiriyor. Buna ek olarak, yayınlanan güncelleme ile uygulama ve Apple‘ın mobil işletim sistemi arasındaki bağlar biraz daha kuvvetleniyor.

Güncellemeyle birlikte kullanıcıların küçük fontlarla yazılmış e-postaları daha kolay okuması sağlanıyor. Buna ek olarak, arama özelliğinin iyileştirilmesiyle birlikte kullanıcılar, bireysel sonuçlar yerine karşılıklı mesajlaşmalar içinde de arama yapabiliyor. Arama sisteminde yapılan değişiklikler sayesinde kullanıcılara daha az ama daha kesin sonuçlar gösterilmesi de yenilikler arasında bulunuyor.

Passbook dosyaları desteği de Microsoft’un güncellemeyle uygulamaya eklediği özellikler içinde yer alıyor. Böylelikle gelen kutusunda yer alan bileşenler de doğrudan Passbook’a aktarılabiliyor.

Microsoft Outlook iOS uygulaması içinden tekrarlanan etkinlik oluşturulabilecek

Güncellemeyle birlikte kullanıcılara takvim içinde tekrarlayan etkinlik oluşturma ve bunları düzenleme imkanı da veriliyor. Ancak bu imkandan faydalanmak için Office 365 abonesi olmak gerekiyor. Söz konusu özellik, Android kullanıcılarına geçtiğimiz ay sunulmuştu.