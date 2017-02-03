Microsoft Outlook iOS uygulaması için yayınladığı son güncellemeyle kullanıcılara Outlook içinde faydalanabilecekleri eklentiler sunuyor. İlk olarak Evernote, Giphy, Nimble, Trello ve Smartsheet ile işbirliğine giden yazılım devi, yakında Outlook.com kullanıcılarına da eklenti desteği sunmayı planlıyor.

iOS üzerinde üçüncü taraf Outlook eklentilerinden yararlanabilmek için Office 365 abonesi olmak gerekiyor. Eklentiler, kullanıcılar e-posta okurken ikonlarıyla ortaya çıkacaklar. Kullanıcılar karşılarına çıkan listeden işlerine yarayacak eklentiyi seçip çalıştırabilecek.

Trello sayesinde e-postaları bir tür proje kartına dönüştürmek mümkün olacak. Evernote eklentisi ise e-postaları Evernote’a iliştirmek için kullanılabilecek. Giphy eklentisi ise e-postalara GIF animasyonlarıyla yanıt vermenin önünü açacak.

Mevcut eklenti sayısı sınırlı olsa da, bunların Microsoft’un onay verdiği ilk grup olduğununu unutmamak gerekiyor. Eklenti desteğinin üçüncü taraflara açılmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde eklenti sayısının artması bekleniyor.

Microsoft Outlook iOS uygulamasının ardından eklentileri Android‘e de getirecek

Microsoft hâli hazırda Outlook Windows uygulamasında da eklenti desteği sunuyor. Mac üzerinde ise bu eklentiler test ediliyor. Şirket, yakında Android’de de eklenti desteğini hayata geçirmeyi planlıyor.