Microsoft Maluuba ile yapay zekâ alanındaki yeteneklerini genişletecek satın almalarına bir yenisini daha ekledi. Merkezi Toronto’da bulunan Maluuba, doğal dil işlemesi üzerine derin öğrenme odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Şu sıralar fazlasıyla rağbet gören bir yapay zekâ yaklaşımı olan derin öğrenme, geçtiğimiz beş yıllık dönemde kullanım alanını önemli ölçüde genişletmeyi başardı.

Microsoft’tan yapılan duyuru açıklamasında da derin öğrenmeden faydalanan ses ve görüntü tanıma teknolojisi için yeni hedeflerin belirlendiği ifade edildi. Şirket, Maluuba’nın bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayacağının altını çizdi.

Maluuba’nın geliştirdiği yapay zekâ sistemi, metinleri neredeyse insanlar gibi okuyup anlayabiliyor. Microsoft Maluuba’yı satın alarak Yoshua Bengio ile olan bağlarını da kuvvetlendirme imkanını yakaladı. Derin öğrenme alanının öncülerinden biri olan Bengio, Maluuba’ya yaptığı danışmanlığı bundan böyle Microsoft’u yapay zekâ birimine yapacak.

Microsoft Maluuba ile Cortana’yı geliştirebilir

Maluuba’nın sistemi, Microsoft’un dijital asistanı Cortana’ya entegre edilerek kullanıcılara e-posta okumak gibi günlük işlerde yardımcı olabilir. Sadece içeriği değil, önemli bilgiyi de seçip çıkarabilen bir sistemin Microsoft’a kurumsal alanda da yeni fırsatlar sunacağı söylenebilir.

Microsoft da yaptığı açıklamada, bu fırsatların bazılarına dikkat çekiyor. Gelecekte profesyonel çalışanların şirketlerindeki en iyi vergi hukuku uzmanlarını bulmak için kayıtları taramasına gerek kalmayabileceğini belirten yazılım devi, bunun yapay zekâ tarafından güvenli ve hızlı biçimde gerçekleştirilebileceğini belirtti.