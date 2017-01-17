Microsoft, esnek bir menteşe ve ekrana sahip olan ve hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilecek bir cihazın patentini almak için başvuruda bulundu. MSPoweruser sitesi tarafından ortaya çıkarılan patent başvurusu, şirketin gelecekte piyasaya süreceği mobil cihazlar için farklı konseptler üzerinde çalıştığını gösteriyor. Patent başvurusundaki notlar ve çizimler, büyük akıllı telefonun nasıl katlanabileceğini gözler önüne seriyor. Çizimlerde Microsoft katlanabilir telefon konseptinin Lenovo Yoga tabletler gibi çadır modunda da kullanılabileceğini işaret ediyor.

Patent başvurusunda iki ya da üç ekran taşıyan cihaz formatlarının da kullanılabileceği görülüyor. Böylelikle ortaya Microsoft’un orijinal Courier konseptini hatırlatan daha büyük bir tabletin çıkması mümkün hâle geliyor. Yazılım devinin söz konusu patent başvurusunu 2014’ün ekim ayında yaptığı belirtildi.

Microsoft’un elinde gerçek bir ürüne dönüşmeyen binlerce patent bulunuyor. Ancak bu konsept için yapılan başvurunun diğerlerinden ayrılmasını sağlayan önemli faktörlerin varlığı dikkat çekiyor. Başvuruda patentin mucidi olarak Kabir Siddiqui’nin adı geçiyor. Siddiqui daha önce Microsoft için Surface dayanak noktasını ve Surface kamera açısını geliştirmişti.

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Microsoft katlanabilir telefon patentiyle akıllı telefon pazarına güçlü biçimde dönebilir

Piyasadaki yaygın beklenti, Microsoft’un bu yıl Surface Phone olarak anılan telefonunu piyasaya sürmesi yönünde. Yazılım devinin Surface cihazlarında geleneksel tasarım faktörlerine karşı mesafeli yaklaştığı biliniyor. Son patent, Microsoft’un akıllı telefon pazarına güçlü biçimde deneme konusunda istekli olduğunun bir göstergesi olarak nitelenebilir. Sıra dışı tasarım, Microsoft’u akıllı telefon pazarına kuvvetli biçimde döndürebilir.