Microsoft HoloLens geliştirici setlerini geçtiğimiz yıl 3 bin dolar karşılığında satmaya başlamıştı. Öncelikli olarak şirketlerin ve geliştiricilerin Microsoft’un “karışık gerçeklik” ekosistemine alışması için hazırlanan başlıkları aslında dileyen herkes satın alabiliyor.

Ancak 3 bin dolarlık fiyat etiketi, normal bir kullanıcının HoloLens’i tercih etmesini zorlaştırıyor. Microsoft tarafından gelen açıklamalar da bu durumu doğruluyor.

HoloLens’in ticari yöneticisi Roger Walkden, The Inquirer’a bir röportaj verdi. Walkden, “Yüz binlerce veya milyonlarca satmaya çalışmıyoruz. Pahalı ve çok fazla sayıda üretilmedi.” sözleriyle HoloLens’in mevcut performansını ve şirketin beklentilerini ortaya koyuyor. Mevcut satış rakamlarından memnun olduklarını belirten Walkden, kesin bir sayı vermese de satışların binli rakamlarda izlediğini dile getirdi.

Microsoft HoloLens için pazarlama faaliyeti yürütmüyor

Walkden’ın samimi itirafı kulağa pek de şaşırtıcı gelmiyor. Microsoft HoloLens’i tüketici pazarında satmak için herhangi bir tanıtım faaliyeti yürütmüyor. Şirketin Windows Holographic teknolojisini iş ortakları tarafından üretilecek cihazlarla yayması oldukça muhtemel görünüyor. HP, Dell, Lenovo, Asus ve Acer gibi önemli PC üreticilerinin hepsi Windows 10 sanal gerçeklik başlıkları geliştirmek için çalışıyor. Yazılım devi, iş ortaklarının HoloLens’in daha uygun fiyatlı muadillerini geliştirebileceklerini de daha önce açıklamıştı.